Pénurie de suppléants et lourdeur de la tâche

Après avoir enseigné pendant vingt-six ans au secondaire dans deux écoles publiques de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN), j’ai pris ma retraite le 30 juin 2014 à l’âge de 55 ans, soit cinq ans plus tôt que prévu. Ce n’est pas à cause des élèves que j’ai devancé ma retraite, mais la lourdeur de la tâche était telle que je n’arrivais plus à maintenir les standards de qualité que je m’étais toujours fixés comme enseignant. J’étais tout simplement épuisé. Malgré tout, je continue d’enseigner à titre de suppléant à la CSRDN, car je m’ennuie encore des jeunes.

Je peux témoigner de la pénurie de suppléants dans les écoles. Je croise régulièrement des personnes suppléantes très bien scolarisées, mais n’ayant pas de formation en éducation. La répartitrice doit elle-même faire une ou plusieurs périodes de suppléance dans une journée, car il y a un manque de personnel. La situation est déplorable, mais elle n’est pas surprenante. En effet, le personnel enseignant est de plus en plus épuisé dans l’accomplissement de son travail, et ce, pour plusieurs raisons.

Depuis au moins une quinzaine d’années, la tâche des professeurs ne cesse d’augmenter. L’intégration massive d’élèves ayant des difficultés très diversifiées a fait en sorte que le nombre de plans d’interventions adaptées (PIA) a explosé à tous les niveaux d’enseignement. À ma dernière année d’enseignement, un élève sur trois avait un PIA en première secondaire. Dans deux classes de troisième année d’une école primaire, 24 élèves sur 48 en avaient un.

Expulser des élèves

Il m’est arrivé d’expulser certains élèves (au primaire et au secondaire), car ceux-ci empêchaient le bon déroulement du cours. Malheureusement, l’expulsion d’un élève est mal vue par certaines directions d’école. Il peut même arriver que le professeur (pas seulement en suppléance) soit blâmé, car on lui reproche sa mauvaise gestion de classe. Or, pour l’avoir vécu en 3e secondaire, les élèves d’un groupe de mathématiques m’ont remercié après l’expulsion d’un jeune. Selon les élèves, ce camarade de classe dérangeait souvent le groupe dans plusieurs matières. Je n’ai pas hésité à l’envoyer dans un local (La Ressource) afin qu’il effectue un travail que je lui avais donné. Mon expérience m’a aidé à gérer la situation. Malheureusement, ce ne sont pas toutes les personnes suppléantes qui osent expulser un élève. Tout d’abord, à son arrivée à l’école, le suppléant reçoit les clés d’un local et doit s’y diriger rapidement. On ne l’informe pas toujours de la procédure à suivre lorsqu’un élève perturbe le groupe. Malheureusement, le manque de soutien fait en sorte que le climat de la classe devient non propice aux apprentissages.

Par ailleurs, les enseignantes et les enseignants ont perdu leur autonomie professionnelle. Pourtant, ces professeurs doivent suivre une formation universitaire de quatre années. Ce n’est pas rien ! Or, ils sont soumis très souvent à des réformes éducatives, à des pratiques pédagogiques douteuses imposées par le ministère, des omissions scolaires, certaines directions scolaires ou encore des conseillers pédagogiques peu expérimentés.

Nous formons des professionnels et nous les engageons. Il reste à les traiter comme des professionnels. Dans ces conditions, les professeurs s’épuisent de plus en plus tôt au cours de l’année scolaire et certains d’entre eux doivent s’absenter plus souvent. Conséquemment, le nombre de suppléants qualifiés n’est plus suffisant pour répondre aux besoins.

Ainsi, afin d’aider les élèves à réussir, les conditions d’apprentissage et d’enseignement (l’un ne va pas sans l’autre) doivent être revues et bonifiées. Il faut en finir avec les remises en question systématiques de l’autorité des professeurs devant les élèves perturbateurs qui nuisent aux bonnes conditions d’apprentissage et d’enseignement. Les élèves et leurs professeurs (ainsi que les suppléants) ont le droit de travailler dans un climat serein et propice aux apprentissages. Assurons-nous que les élèves et les professeurs se sentent à l’aise dans l’accomplissement de leurs tâches respectives : apprendre et enseigner.