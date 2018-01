L’équité salariale de Mme Bissonnette

Rien de plus relatif que l’équité, et encore faut-il savoir à qui on se compare. Pendant qu’on tergiverse sur le salaire minimum, qui ne permet même pas de gagner le minimum pour vivre, Mme Bissonnette est bien découragée du petit 197 000 $ des recteurs de l’UQAM. Et si on dégonflait plutôt les salaires des recteurs des autres universités, ne serait-ce pas un peu plus sensé ? Mais il faut croire qu’il y a en haut de l’échelle bien des vaches sacrées auxquelles on ne doit pas toucher. Je termine en soulignant que c’est bien la première fois (ou presque) que je me retrouve en désaccord avec le point de vue de cette remarquable ex-éditorialiste !