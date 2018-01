Harcèlement: Concordia annonce des mesures

Aux prises avec une vague d’allégations d’inconduite sexuelle au sein de son département d’études anglaises, l’Université Concordia a annoncé mercredi trois mesures concrètes, dont un examen du climat actuel dans tous les secteurs de l’établissement montréalais. Le recteur de l’université, Alan Shepard, a par ailleurs indiqué que l’établissement avait lancé une enquête sur les allégations de Mike Spry, un ancien étudiant en littérature et blogueur, qui a publié un texte où il fait état de divers comportements précis, assimilables à des agressions sexuelles et à du harcèlement sexuel, dont il a été témoin. La direction rencontrera cette semaine des étudiants, des professeurs et des membres du personnel. L’Université se dit prête à imposer s’il y a lieu des mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu’au congédiement.