Le froid cause des dommages dans des écoles de la CSDM

Une dizaine d’écoles de la CSDM ont été endommagées par les grands froids des dernières semaines. Toutefois, les enfants ont tout de même pu commencer leurs classes comme prévu au retour du congé des Fêtes mardi, précise la CSDM. « Des élèves ont été déplacés dans d’autres locaux, mais au sein de la même école », répond le porte-parole, Alain Perron. À l’école Saint-Luc, un bris de la conduite d’eau d’aqueduc a endommagé une quinzaine de locaux. Des bris de tuyaux ont également fait des dommages dans les écoles Boucher de la Bruyère et Sainte-Cécile, de même qu’au centre administratif de la CSDM. L’école Sainte-Bernadette-Soubirous annexe est toujours privée d’eau et un réservoir-citerne a été livré mardi matin. D’autres écoles ont été affectées par un bris de l’alimentation électrique ou de radiateurs. Des travaux de sécurisation, de nettoyage et de remise en état sont toujours en cours.