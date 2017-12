L’Ontario se dote d’une université francophone

Les étudiants ontariens auront enfin leur université francophone. Le gouvernement libéral de l’Ontario a adopté, jeudi, le projet de loi créant officiellement l’Université de l’Ontario français, qui sera basée à Toronto. « La mission particulière [de l’université] est de proposer une gamme de grades universitaires et de programmes d’études en français pour promouvoir le bien-être linguistique, culturel, économique et social de ses étudiants et de la communauté francophone de l’Ontario », peut-on lire dans le texte de loi. La création d’une université de langue française gouvernée par et pour les francophones est réclamée depuis très longtemps par la communauté.