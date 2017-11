Pourquoi il faut enseigner la philosophie aux jeunes

Je salue bien bas la vision et la sagesse de la commission Parent qui a institué les cours de philosophie obligatoires dans cette belle institution qu’est le cégep. Cet apprentissage, dont on appréciait la valeur dans la société québécoise en ébullition des années 60, est peut-être encore plus pertinent de nos jours. En effet, la réflexion philosophique chez les jeunes est d’autant plus d’actualité lorsqu’on lit — dans la même édition du Devoir du 18 novembre — qu’une grande partie des emplois qu’occuperont un jour nos jeunes n’existent pas encore. Comment, dans un contexte aussi incertain, peut-on encore justifier une vision utilitaire de l’éducation arrimée aux besoins à court terme ? La meilleure façon de préparer nos jeunes à la société de demain n’est-elle pas plutôt de les équiper avec les outils de réflexion et de connaissance de soi qui les aideront à faire face à l’incertitude et soutiendront leurs choix ?

Bravo aux professeurs de philosophie ; votre contribution n’a jamais été aussi importante.