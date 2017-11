UQAM: Magda Fusaro plébiscitée

La course au rectorat de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) touche à sa fin : le conseil d’administration recommandera au gouvernement du Québec la nomination de Magda Fusaro, actuellement vice-rectrice aux systèmes d’information de l’université. Lors du troisième tour, amorcé début octobre, Mme Fusaro affrontait Corinne Gendron, professeure à l’École des sciences de la gestion (ESG), en vue de succéder au recteur Robert Proulx. La course au rectorat avait été lancée au début du mois de mai dernier, mais aucun des candidats ne s’était démarqué lors des deux premiers tours. Consultés par le comité de sélection du 1er au 7 novembre, professeurs, chargés de cours, cadres, syndicats et associations étudiantes se sont tous majoritairement prononcés pour Magda Fusaro. Le mandat prévoit une entrée en fonction le 7 janvier 2018.