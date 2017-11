Pour des protecteurs de l’élève indépendants

La modification à la Loi sur l’instruction publique en 2008, selon laquelle les commissions scolaires doivent avoir un protecteur de l’élève, est un cadeau pour notre réseau d’instruction publique.

L’accès au protecteur de l’élève d’une commission scolaire devait assurer un traitement impartial pour tous et aider à réduire les possibilités d’abus de pouvoir.

Malheureusement, selon le rapport du Protecteur du citoyen, le système ne fonctionne pas, comme le montrent les nombreuses plaintes de parents et élèves quant au manque d’impartialité et aux longs délais que ce lourd processus entraîne : « Les plaintes à l’école sont une course à obstacles, dénonce le Protecteur du citoyen » (1er novembre).

Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, qui a déjà clairement indiqué prendre « au sérieux ce rapport », devrait tenir compte des recommandations suivantes pour améliorer la situation : 1) La présidente de la Fédération des comités de parents a demandé que : «… les protecteurs de l’élève relèvent du Protecteur du citoyen. » 2) Pour accélérer et faciliter le processus de traitement d’une plainte, le Protecteur du citoyen recommande que le protecteur de l’élève soit la porte d’entrée des plaintes déposées.

Actuellement, les protecteurs de l’élève sont embauchés par les commissions scolaires, ce qui restreint leur marge de manoeuvre quant à leurs interventions.

Les protecteurs de l’élève doivent être désignés par le ministre. En étant entièrement indépendants, ils pourront être plus efficaces dans leurs interventions pour le bien des élèves qui dénoncent que « ce n’est pas juste. »