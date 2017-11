Menace de débrayage de trois jours des éducatrices en CPE

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Les éducatrices en centre de la petite enfance (CPE) syndiquées à la CSN menacent de tenir trois jours de grève les 7, 8 et 9 novembre prochains si l’impasse persiste dans les négociations en cours avec le ministère de la Famille du Québec. « Le 1er novembre, les employés sont invités à porter un autocollant avec les dates de grève », indique un courriel transmis à des parents mardi. Cette annonce survient au lendemain d’une journée de débrayage tenue par plus de 11 000 éducatrices et à la veille d’une rencontre entre les parties. Les salaires et les régimes de retraite sont au coeur des négociations. Les éducatrices, sans contrat de travail depuis deux ans et demi, ont voté à 94 % pour tenir six jours de grève.