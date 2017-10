Coderre accuse la CSDM de s’inviter dans la campagne électorale

Le maire Denis Coderre accuse la présidente de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) de s’inviter dans la campagne électorale et de lui « casser du sucre sur le dos ».

Le maire sortant affirme que « la sécurité des gens » n’est pas négociable, même si la Ville de Montréal a offert à la CSDM des terrains situés en zone à risque pour construire de nouvelles écoles. La Presse a rapporté que des terrains offerts par la Ville sont situés près d’un terminal pétrolier, sous une ligne à haute tension ou encore près d’une autoroute.

La présidente de la CSDM, Catherine Harel Bourdon, est « abasourdie » par cette offre de la Ville. Pour elle, il est inconcevable de construire une école en zone aussi peu adaptée à la santé des enfants et du personnel scolaire.

« Ce matin, j’entends toutes sortes de choses concernant la Commission scolaire de Montréal. On commence à nous casser du sucre sur le dos », a déclaré le maire Coderre lors d’une réunion du comité exécutif de la Ville, mercredi matin.

Il a répété son souhait que la Ville puisse s’occuper de construire des écoles. Cette responsabilité relève à l’heure actuelle des commissions scolaires. « C’est clair qu’on va le faire dans des milieux de vie où ça compte. Il n’est pas question qu’on vienne jouer avec la sécurité des gens. On a à cœur le bien-être des enfants. Je pense que c’est un petit peu cousu de fil blanc, ces réactions-là », a dit Denis Coderre.

Il faut être près des familles, plaide Projet Montréal

Valérie Plante, candidate à la mairie, a souligné de son côté l’importance de construire des écoles dans des milieux de vie, près des résidences des jeunes familles. Plusieurs des terrains offerts par la Ville sont situés loin des secteurs habités.

Projet Montréal propose de prévoir des écoles dans des quartiers planifiés, notamment dans l’ancien hippodrome de Montréal et à Lachine-Est. « On dit d’emblée qu’il faut qu’on pense aux écoles pour trouver les meilleurs endroits possibles, mais qui font partie d’un ensemble cohérent, avec de l’habitation autour et idéalement du transport collectif », a dit Valérie Plante lors d’un point de presse mercredi.

La CSDM prévoit d’accueillir environ 1000 élèves supplémentaires par année dans un avenir prévisible — l’équivalent de trois écoles primaires à construire chaque année. La plus grande commission scolaire du Québec a reçu cet automne 1869 élèves de plus. Le problème, c’est que la CSDM manque de terrains pour aménager toutes ces écoles.

« Ce que je trouve dommage, c’est qu’on est à la remorque. On aurait dû réfléchir à cette question de la construction d’écoles bien avant », a dit Valérie Plante.

Avec Karl Rettino-Parazelli