Le CSE veut briser le moule de l’éducation spécialisée

Le faible taux de diplomation et de qualification des élèves handicapés, en difficulté d’apprentissage, issus des milieux défavorisés ou de l’immigration illustre à quel point le modèle actuel a « atteint ses limites » en matière d’inclusion, estime le Conseil supérieur de l’éducation (CSE), qui propose de sortir d’une approche individualisée pour penser plus globalement.

« L’école est inclusive, mais on se rend compte que, dans les mécanismes que le système s’est donnés pour répondre à la diversité des besoins, on a atteint un certain nombre de limites. Il y a des élèves qui sont laissés pour compte », résume la présidente du Conseil supérieur de l’éducation, Lucie Bouchard, en entrevue au Devoir.

Dans son avis Pour une école riche de tous ses élèves, rendu public mardi, le Conseil supérieur de l’éducation rappelle que la classe dite ordinaire intègre de plus en plus d’élèves à besoins particuliers, que l’on parle d’enfants aux prises avec un trouble du spectre de l’autisme, ou présentant des troubles associés aux difficultés langagières, comme la dyspraxie, ou de lecture, comme la dyslexie.

On compose également avec des élèves aux profils socio-économiques et socioculturels différents, de même qu’avec un plus grand nombre d’enfants issus de l’immigration dont la langue maternelle n’est pas le français.

« La diversité des élèves est une réalité qui est là pour rester. Il est même possible qu’elle continue de croître », écrit le Conseil supérieur de l’éducation. Pourquoi, alors, se demande le CSE, continuer de concevoir la classe ordinaire comme une classe homogène et traiter les cas qui sortent du cadre comme des demandes d’accommodements individuels ?

Intervention individuelle

« Le modèle d’intervention basé sur une individualisation des mesures d’aide ne permet plus de répondre à l’ensemble des besoins, en plus de générer des contraintes jugées excessives par le personnel enseignant. En effet, plus on individualise les interventions, plus on alourdit la tâche de ce personnel », peut-on lire dans l’avis.

Effectivement, bien que l’école inclusive soit un objectif prôné par tous, dans la réalité, cela est souvent perçu comme un « fardeau », du fait que « toutes les conditions qui permettraient de garantir le succès de cette intégration ou de cette inclusion sont rarement réunies », ajoute le CSE.

« De ce fait, bien qu’essentiel, l’ajout de ressources financières et humaines ne permettra pas, à lui seul, de relever les défis qui se posent, tranchent les auteurs. Pour faire face à cette diversité et à cette complexité grandissante, il faut également remettre en question les modes de fonctionnement. »

Approche médicale

Le CSE dénonce « l’approche médicale des difficultés scolaires », qui « stigmatise » la différence et « réduit l’identité de l’élève à la catégorie qui lui est assignée ».

Il déplore la « quête du diagnostic » pour obtenir des services, la privatisation et l’externalisation des difficultés scolaires et parle même d’un « marché des difficultés scolaires ».

En ayant recours aux professionnels de la santé qui prescrivent des solutions pas toujours adaptées au milieu scolaire, on « dépossède l’enseignant de son rôle d’expert », ajoute le CSE.

« Il appert que l’intention initiale d’aider l’élève à surmonter ses difficultés d’apprentissage a généré des effets indésirables qui semblent s’amplifier. »

Exemples concrets

Il faut donc sortir du modèle individuel pour avoir une approche universelle, prône le CSE. « Dès le départ, il faut que les milieux s’attendent à avoir une grande diversité et conçoivent la planification des apprentissages en fonction de cette diversité plutôt que de favoriser les ajustements de façon individuelle », explique la présidente, Lucie Bouchard.

Dans certaines écoles, proactives en la matière, on peut inclure systématiquement du temps supplémentaire dans la période réservée aux examens afin que « tous les élèves qui en ont besoin puissent s’en prévaloir sans nécessiter d’aménagements particuliers ».

D’autres écoles modifient leur horaire pour aménager des périodes consacrées à des activités de mise à jour, d’autres encore ont aménagé leurs classes pour permettre le « travail simultané : travail d’équipe, travail individuel, ateliers autonomes, zones ou matériel d’isolement (isoloir ou casque d’écoute) ».

De plus, l’utilisation de l’aide technologique, comme la rétroaction par synthèse vocale et la prédiction orthographique, « gagnerait à être étendue à l’ensemble des élèves », note le CSE.

Ainsi, si Mathieu est dyslexique et qu’il a besoin d’un logiciel particulier pour suivre en classe, cela ne devrait pas être traité au cas par cas mais devrait être prévu et accessible sans même qu’on ait à en faire la demande. « Dans un tel cas, on pourrait également penser à des stratégies de lecture qui pourraient être élaborées d’avance et qui pourraient s’appliquer à d’autres élèves en francisation, par exemple, qui auraient des difficultés similaires », ajoute Mme Bouchard.

« Les pratiques universelles ne font pas disparaître complètement les besoins en matière d’éducation spécialisée, reconnaît le CSE, mais ceux-ci sont nettement moins nombreux, car ils sont mieux cernés. »

De façon générale, il faut considérer l’élève dans sa globalité et miser sur les « regards croisés » de tout le personnel, ajoute le CSE. Si, par exemple, un élève a beaucoup de difficulté en mathématiques, mais qu’il réussit bien en arts, il serait opportun que les professeurs se parlent pour mettre à profit les intérêts et les forces de l’enfant pour l’aider à réussir.

Des résultats encourageants

Ce genre de pratique permet de « tirer tout le monde vers le haut », constate le Conseil supérieur de l’éducation, qui a fait des études de cas dans 16 « écoles inspirantes ».

« Les écarts entre les plus faibles et le reste du groupe s’amenuisent. Plusieurs écoles rapportent une diminution marquée des troubles du comportement. Dans certains cas, les gains sont jugés impressionnants. »

Même son de cloche du côté des membres du personnel, qui se sentent mieux soutenus et qui témoignent d’un sentiment de satisfaction professionnelle. « On n’entend plus personne dire : cet enfant-là n’a rien à faire dans ma classe », se réjouit le CSE.