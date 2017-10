Un programme bien garni et un livre

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Le congrès annuel de la Fédération des cégeps des 25 et 26 octobre prochains à Québec aura une résonance toute particulière. Ce sera en effet l’occasion de souligner les 50 ans de la création du réseau.

Les deux jours de réflexion s’ouvriront par un retour sur les 50 dernières années avec deux anciens présidents-directeurs généraux de la Fédération des cégeps, Gaëtan Boucher et Jean Beauchesne, de même que l’actuel titulaire, Bernard Tremblay.

Sera ensuite lancée la programmation spéciale de ce congrès intitulé Cégep, 50 ans d’évolution, avec la Conférence d’ouverture de la Dre Elizabeth Coleman, ex-présidente du Bennington College dans le Vermont et conférencière TED. La présentation sera livrée en anglais avec une traduction simultanée.

Panélistes de renom

En plus de présenter Mme Coleman en ouverture, les deux journées de réflexion prendront fin avec une autre pointure, soit l’ancien sous-ministre au Développement culturel et au Développement social et ex-membre de la commission Parent Guy Rocher, professeur émérite à l’Université de Montréal, qui assurera la conférence de clôture.

Entre-temps, deux tables rondes prometteuses seront animées par la journaliste et chroniqueuse d’expérience Josée Boileau. D’abord, le mercredi, le directeur des Services aux écoles « CADRE21 », Jacques Cool, la chroniqueuse et militante Aurélie Lanctôt, l’intervenant social au collège de Rosemont Habib El-Hage et la vice-doyenne à la recherche, aux études supérieures et à l’international de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval, Annie Pilote, réfléchiront sur le fait d’étudier au cégep « dans le monde d’aujourd’hui ».

Puis, le lendemain, ce sera au tour de l’entrepreneur Alexandre Taillefer, de l’ex-présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), Rose Crevier-Dagenais, et du consultant en enseignement supérieur Michel Lauzière de réfléchir au cégep de demain.

Un livre pour les 50 ans des cégeps

L’Association des cadres des collèges du Québec (ACCQ), partenaire du congrès, profitera de l’occasion pour lancer un livre sur les 50 ans du réseau, intitulé Le réseau des cégeps. Trajectoires de réussites, en partenariat avec la Fédération des cégeps.

Il aura fallu le travail d’une centaine de personnes, dont 60 auteurs, pour mettre au monde l’ouvrage anniversaire, explique Charles Simard, président-directeur général de l’ACCQ.

Sont abordés dans l’ouvrage une foule d’enjeux, dont la formation, la recherche, la vie étudiante, les sports, la formation continue et même le militantisme. Et puisque le réseau compte des établissements anglophones, on y trouve aussi quelques textes dans la langue de Shakespeare.

Résolument tourné vers l’avenir, le livre célèbre la vitalité actuelle des cégeps et donne à lire les témoignages de plusieurs personnalités les ayant fréquentés, dont le journaliste économique à Radio-Canada Gérald Fillion et Stéphanie Boulay, musicienne membre du duo Les soeurs Boulay.

Non destiné à la vente en librairie, l’ouvrage circulera principalement en version électronique à l’intention du personnel enseignant et de tous les acteurs du réseau. Quelques exemplaires papier seront néanmoins disponibles, notamment dans les bibliothèques des cégeps.