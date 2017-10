Un tremplin pour les cégépiens

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Impossible de parler de cégep sans s’attarder sur l’institution qu’est devenu Cégeps en spectacle. Chaque année, des centaines d’étudiants-artistes partout au Québec participent à ce prestigieux concours, et plusieurs voient leur vie complètement changée à la suite de l’aventure.

C’est le cas d’Émile Bilodeau, l’un des plus récents auteurs-compositeurs-interprètes révélés par le concours étudiant. C’était en 2014, et il s’était alors classé à la deuxième place lors de la finale nationale. Pour lui, il était évident avant même son entrée au cégep qu’il se lancerait dans l’aventure. « J’avais vu un spectacle de Cégeps en spectacle à la télévision. Ça m’avait donné le goût. J’écrivais des chansons depuis la 4e secondaire », raconte le jeune artiste.

Une chose est sûre, l’expérience a été à la hauteur de ses attentes. « Ça m’a donné la piqûre de la scène, mais aussi des concours. Par la suite, j’ai fait le festival de Saint-Ambroise, où j’ai gagné plusieurs prix. Ensuite il y a eu le Festival de la chanson de Granby, les Francouvertes à Montréal… J’ai été vraiment bien formé. C’est une expérience intense », souligne-t-il.

Plusieurs autres artistes de renom, dont Koriass, Ariane Moffatt et Martin Petit, se sont fait connaître du public à travers ce programme. Des animateurs et des metteurs en scène également, comme Stéphane Bellavance.

« Parfois, des gens qui se rendent très loin dans le concours n’ont pas pour ambition de percer dans le domaine artistique », précise Judy Drolet-Bolduc, agente de communications du Réseau intercollégial des activités socio-culturelles du Québec (RIASQ), le promoteur de l’événement. Elle relate par exemple le cas de Roxane-Émilie Tremblay du cégep de Chicoutimi, qui, après s’être rendue à la finale nationale avec un numéro de chant et de piano, a continué ses études scientifiques dans le domaine de la santé. « Le concours et sa passion pour la musique tenaient une grande place dans sa vie. Ça lui permettait d’avoir un équilibre et de partager son art, tout en continuant dans sa carrière scientifique », explique-t-elle. La jeune femme a d’ailleurs poursuivi en spectacle à l’Université Laval, où elle a décroché le troisième prix.

Des débuts modestes

Tout débute au cégep Ahuntsic, en 1979. Le concours de variétés du collège est remarqué et apprécié des étudiants. L’animateur socioculturel du lieu propose alors aux établissements collégiaux de Montréal un concours plus élaboré, regroupant tous les arts de la scène. Huit collèges, dont les cégeps Vanier, André-Laurendeau et Rosemont, répondent initialement à l’invitation.

Le concours est basé sur l’autonomie de chacun des établissements, qui s’engagent à organiser une finale locale afin de déterminer un représentant pour la compétition régionale. La première finale locale de l’histoire du concours se tient donc en 1980 au collège Ahuntsic, où la chanteuse Martine St-Clair remporte le premier titre. Le concours est un véritable succès et dès l’année suivante, le nombre de cégeps participants augmente à 14 et la formule est améliorée.

La popularité du concours et le nombre grandissant de participants lui attirent alors des ressources. Dès les premières années, des organismes culturels dédiés à la jeunesse commencent à offrir des bourses et des stages de perfectionnement en Europe à certains finalistes régionaux. Au fil des années, les prix et les reconnaissances augmentent.

Ce n’est finalement qu’en 1990 que Cégeps en spectacle devient 100 % francophone. « Le fait qu’il s’agisse d’un concours axé sur la langue française est un élément qui nous distingue. C’est un atout pour la culture québécoise », croit Judy Drolet-Bolduc.

Une école dans l’école

Plus qu’un simple concours de talents, l’expérience de Cégeps en spectacle s’est aussi avérée être une véritable école des arts et de la scène. Le concours se déroule en trois étapes, chacune devant favoriser l’engagement et la participation des étudiants dans tous les domaines du spectacle : l’accueil, la recherche de commandites, les communications, la technique, la logistique, etc. C’est d’ailleurs une expérience que la plupart des étudiants ajoutent à leur curriculum vitae.

Ainsi, en plus de révéler des artistes, le concours a permis de former des éclairagistes, des communicateurs, et tout un tas d’autres professionnels du monde du spectacle. « Les étudiants qui arrivent à la finale nationale ont accès à des formations avec des spécialistes. Ils sont amenés à peaufiner leur numéro et apprécient énormément cet aspect de la formation », précise Mme Drolet-Bolduc. C’est d’ailleurs souvent à cette étape du concours que les jeunes étudiants se rendent compte de l’impact que peut avoir Cégeps en spectacle sur leur vie. « Ils réalisent à quel point c’est gros et combien ils peuvent aller loin », dit-elle. D’ailleurs, plusieurs n’envisagent pas forcément au départ de transformer leur passion en carrière. Or, après le concours, certains prennent conscience de leur talent. « Ils réalisent qu’ils pourraient vraiment gagner leur vie avec leur art », constate l’agente de communication du RIASQ.

Au-delà des compétences, Cégeps en spectacle peut par ailleurs aussi se révéler être une école de la vie. Aussi cliché que cela puisse paraître. « Quand t’es au cégep, le plus grand défi c’est de trouver ta place. Pas juste professionnellement, mais au niveau personnel également. L’expérience de Cégeps en spectacle peut être très bénéfique, ajoute Émile Bilodeau. Il n’y a pas beaucoup de plateformes qui offrent cette chance de surmonter son stress et de se dépasser de manière aussi intense. C’est excellent pour la confiance en soi », conclut-il.