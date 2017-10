Favoriser l’accessibilité aux multiples profils des étudiants

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

La ministre de l’Enseignement supérieur, Hélène David, souhaite améliorer l’accessibilité des cégeps aux étudiants à besoins particuliers et aux autochtones, et favoriser « une accessibilité plus microscopique » en région.

En entrevue éditoriale au Devoir, à la rentrée cet automne, la ministre David affirmait que les cégeps sont « plus pertinents que jamais ». Revenant à la genèse de la création des cégeps, elle soutenait toutefois que les cégeps sont aujourd’hui aux prises avec de nouveaux défis.

« Il y a 50 ans, le rapport Parent a donné lieu à un mot-clé qui est, je dirais, encore plus pertinent que jamais : c’est le mot “accessibilité”. À l’époque, souvenez-vous, c’était beau d’avoir ton secondaire cinq. Certains allaient au collègue classique, mais c’était l’élite. Et il n’y avait pas d’accessibilité territoriale, ce qu’a permis la création du réseau des 48 cégeps partout sur le territoire. »

Mini-cégeps en région

Aujourd’hui, si l’on veut couvrir l’ensemble du territoire, il faut désormais parler de « sous-régions », estime la ministre. « Il y a des enjeux territoriaux et des enjeux démographiques, mais les cégeps ont également un rôle socio-économique très important. [Par manque d’accessibilité] il y a beaucoup de jeunes qui sont partis des régions même s’ils souhaitaient y rester. »

Ainsi, la ministre souhaite favoriser l’essor des centres d’études collégiaux, « qui sont comme des mini-cégeps » sous la responsabilité du cégep desservant la région. On pourrait également parler de délocalisation des campus.

La ministre donne l’exemple du cégep de Mont-Tremblant, qui offre des services aux étudiants du secteur, sous la direction du cégep de Saint-Jérôme, et de celui de Témiscouata, qui vient tout juste d’ouvrir ses portes, grâce aux efforts concertés du cégep de Rivière-du-Loup et du cégep de La Pocatière. « Je vous parle d’une accessibilité plus microscopique. La possibilité pour ces jeunes de faire leur cégep sur place, ça fait une différence. »

Formation à distance

Dans un contexte où l’on parle de plus en plus de « l’éducation tout au long de la vie », la ministre souhaite également bonifier la formation à distance. « Nous, on a été éduqués de façon linéaire : tu fais ton cégep ou ton université et tu ne retournes plus jamais à l’école. C’est fini, ça ; ce n’est plus comme ça. »

Ainsi, la formation à distance devient une offre supplémentaire pour les adultes qui souhaitent parfaire ou terminer leur éducation, constate la ministre. « Quand tu es mère célibataire avec deux enfants et que tu veux finir un diplôme collégial mais que tu habites en région éloignée à 50 kilomètres du cégep, ce n’est pas évident de prendre l’auto pour aller suivre ton cours. Alors la formation à distance, c’est extrêmement important et je veux intervenir là-dessus solidement. »

C’est d’autant plus important de miser sur la formation à distance que certains cégeps comptent sur cette filière — et sur les étudiants internationaux — pour regarnir leurs coffres. Dans certains cas, illustre la ministre, c’est même une question de survie pour les cégeps. « La formation à distance, ça aide énormément les territoires », lance-t-elle.

Nouvelles clientèles

Mais le principal défi, aujourd’hui, c’est l’inclusion des nouvelles clientèles, estime la ministre. « En 2017, l’accessibilité est encore un enjeu, mais cette accessibilité a changé de figure. Et ce n’est presque pas une figure de style ce que je dis. Il y a les nouveaux arrivants, les étudiants à besoins particuliers, les étudiants internationaux, voilà trois grandes clientèles qui étaient tellement moins présentes il y a 50 ans. »

Ainsi, pour Hélène David, l’arrivée au cégep, il y a une dizaine d’années, des étudiants à besoins particuliers constitue une grande victoire.

« Depuis les années 1980, on accompagnait les jeunes présentant des troubles de santé mentale ou des troubles du spectre de l’autisme au primaire et au secondaire. Ils sont arrivés au cégep dans les années 2005. À ce moment, j’étais sous-ministre à l’Enseignement supérieur et je me disais : OK, là, il y a vraiment quelque chose. Les cégeps plaidaient : aidez-nous plus, on a plein d’étudiants à besoins particuliers. On appelait ça des clientèles émergentes à l’époque, elles ont émergé et c’est un grand progrès de société. »

Mais l’accompagnement n’est pas toujours à la hauteur des besoins, estime la ministre, qui souhaite « intervenir solidement » pour aider les étudiants à besoins particuliers.

Autochtones

La ministre de l’Enseignement supérieur demande également aux cégeps de faire plus pour accueillir et accompagner les étudiants autochtones. Ainsi, certains cégeps font « beaucoup d’accompagnement » auprès de cette clientèle, mais « il reste beaucoup de travail à faire », constate la ministre.

La ministre donne l’exemple du cégep de Sept-Îles, qui offre des cours directement dans les communautés autochtones, et espère voir ce type de mesures se multiplier.

« Il faut que les étudiants autochtones soient plus nombreux à venir au collégial. Et ce n’est pas de dire : on les délocalise et on les amène là où on veut qu’ils soient ; il faut aller là où ils sont. Il faut travailler avec eux. »

Autres chantiers

La ministre table sur un certain nombre de dossiers plus techniques afin d’offrir plus de souplesse dans les programmes. « On est au travail pour accélérer la révision des programmes, explique-t-elle. On devrait être capable de modifier des programmes en deux ou trois ans, alors que ça prend beaucoup plus de temps que ça, ce n’est pas normal. »

Enfin, elle entend déposer un projet de loi « vers la fin de l’automne » pour créer trois nouvelles entités : le Conseil des collèges, le Conseil des universités et le Conseil mixte, une table de concertation qui va veiller à assurer une meilleure communication entre les deux paliers d’études. Ce Conseil mixte est d’autant plus nécessaire, explique la ministre, en raison du rehaussement des programmes, qui sont de plus en plus fréquents.

« J’y tiens beaucoup [au Conseil mixte], parce qu’une chose qui me préoccupe, c’est comment les cégeps et les universités se parlent entre eux. Quand on a une demande pour rehausser le niveau d’un programme en inhalothérapie par exemple, parce que c’est devenu plus difficile qu’avant être inhalothérapeute, et qu’on doit faire un cégep en quatre ans, à quel moment ça devrait devenir universitaire ? On ne se pose pas la question, on dirait qu’on n’a pas voulu. »

Formation générale

Depuis la création des cégeps, il y a 50 ans, une question revient sans cesse dans la sphère publique : les cégeps doivent-ils être au service des employeurs et former de futurs travailleurs ou miser sur la formation générale visant à former des citoyens éclairés ?

Questionnée à ce sujet, la ministre répond qu’il faut éviter de mettre ces deux objectifs en opposition et croit qu’il y a « un bon équilibre » en ce moment.

« La commission Parent, à laquelle j’adhère, parle de l’importance d’une formation générale commune pour tous les étudiants […] Pour les jeunes qui entrent au collège, c’est peut-être la seule fois où ils auront l’occasion de faire de la philosophie et de voir que sur cette planète angoissante sur laquelle on vit actuellement, il y a 2000 ans qui nous précèdent, il y a des philosophes et des penseurs et qu’ils peuvent lire là-dessus. »