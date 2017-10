S’ouvrir au monde grâce à la lecture

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

En 50 ans d’existence, le réseau des cégeps a réussi à prouver de multiples façons sa nécessité absolue. Formation de qualité, accessibilité, diversité des options offertes et engagement sur le terrain, tous ces facteurs contribuent en même temps à la survie des centres éloignés et à la vitalité des régions.

Mais il est une réussite encore plus étonnante du réseau à laquelle on ne fait pas assez souvent référence : le Prix littéraire des collégiens. Au fil des années et à l’image même du réseau des cégeps, ce prix est devenu un élément phare de l’école participative et un événement important pour toute la culture du livre au Québec.

Un espace d’écoute et de parole

On en sera déjà à la quinzième édition du Prix en 2018. Avant de voir concrètement l’importance de ses retombées, précisons d’abord ce qu’est le Prix littéraire des collégiens et comment fonctionnent ses divers comités.

Il s’agit donc d’un prix littéraire décerné chaque année par les étudiants du cégep depuis l’an 2000. Bruno Lemieux du cégep de Sherbrooke et quelques autres à travers le Québec souhaitait mettre sur pied une « action pédagogique » visant à promouvoir la lecture auprès des étudiants, un peu sur le modèle du Goncourt des lycéens en France.

Les débuts furent modestes, et c’est en 2002-2003 que l’on réunit les diverses activités similaires sous un grand chapeau commun grâce à la participation financière et logistique de la Fondation Marc Bourgie. Aujourd’hui, le Prix touche la presque totalité des collèges publics et privés en rejoignant partout des étudiants très engagés. En 2017 par exemple, plus de 800 cégépiens ont lu les cinq oeuvres finalistes choisies par un comité d’experts indépendants.

Bruno Lemieux, qui coordonne toujours le Prix, explique que ce succès qui a de quoi étonner à la lumière de ce que l’on entend habituellement sur le désengagement des étudiants par rapport à la culture. « On voit la lecture comme un acte solitaire, dit-il, mais le Prix des collégiens n’est pas qu’une activité de lecture : c’est l’occasion d’une prise de parole. Au fil des années, c’est devenu un important espace de rencontre avec ses pairs. Un lieu où — au-delà des oeuvres du répertoire — l’on s’ouvre à la vision du monde de cinq auteurs qui écrivent ici, maintenant. Où l’étudiant partage sa passion pour tel ou tel livre. Où l’on écoute aussi la parole et les arguments des autres tout en justifiant ses points de vue. »

M. Lemieux y voit également une occasion concrète d’ouverture à l’autre à l’heure où les jeunes font une consommation importante des réseaux sociaux. Dans ce contexte, la lecture est vraiment un acte fondamental, insiste-t-il.

La mécanique du Prix est maintenant bien rodée. Fin octobre déjà, les collèges s’inscrivent et en novembre, à l’occasion du Salon du livre de Montréal, le comité de lecture fait connaître la liste des cinq finalistes. Dès janvier, les activités de lecture s’amorcent dans les collèges participants ; en février et mars, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise (CRILCQ) organise un peu partout une série de rencontres et de causeries avec les auteurs en collaboration avec l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ). Pendant ce temps, les réunions et les délibérations se multiplient dans chaque collège, et des représentants sont élus pour défendre les auteurs. Puis, c’est la grande délibération nationale et le scrutin regroupant les représentants. L’an prochain, la rencontre se déroulera le 12 avril 2018 et le Prix sera remis le lendemain, dans le cadre du Salon du livre de Québec.

« Depuis quelques années déjà, souligne Bruno Lemieux, le Prix permet aux éditeurs québécois de multiplier leurs ventes. C’est une autre façon de faire saisir aux collégiens que leur voix compte. Et une autre façon aussi de montrer que l’école participative peut occuper une place importante au coeur du paysage québécois. »

Indépendance et caution professionnelle

Si le succès du Prix des collégiens repose avant tout sur la participation active des étudiants, des professeurs et des collèges, il faut aussi reconnaître le rôle important qu’y joue le comité d’experts indépendants. Les critères de sélection des livres sont simples : toute oeuvre de fiction publiée dans l’année par un auteur d’ici chez un éditeur québécois est admissible.

« C’est, je pense, une des caractéristiques fondamentales de toute l’aventure du Prix », précise Louise-Maude Rioux Soucy, directrice de la section culturelle au Devoir, qui chapeautait l’opération avant de la confier à Fabien Deglise, l’actuel responsable des contenus littéraires du journal. « Personne ne s’inscrit à ce Prix. Ce ne sont pas les éditeurs ou les auteurs qui “poussent” leur livre, c’est le comité qui choisit en toute indépendance, puis qui remet sa liste de finalistes à tout le monde. Cette caution professionnelle et cette indépendance ont été voulues dès le départ par les directeurs du Devoir et de la Fondation Marc Bourgie, qui ont tout de suite donné leur appui lors de la création du Prix. »

En 2017, ce comité de lecture — qui couronna Le poids de la neige de Christian Guay-Poliquin, aux éditions La Peuplade — regroupait six personnes assurant la critique littéraire dans les médias québécois. On y retrouvait des journalistes du Devoir et du magazine Nuits blanches, la patronne du CRILCQ et un chroniqueur de La Tribune. Le Devoir participe au Prix depuis sa création en publiant chaque année les meilleures critiques étudiantes des livres en lice.

« Le journal est également présent toute l’année durant, ajoute Louise-Maude Rioux Soucy. Dès la fin de l’été, nous planifions la sélection avec les membres du comité de lecture : chacun propose dix coups de coeur et nous échangeons là-dessus avant de nous rencontrer pour la sélection définitive, que nous publions dans le journal. Nous faisons aussi en sorte de présenter les livres sélectionnés et d’interviewer les auteurs. Au bout du compte, il est question du Prix des collégiens au moins trois ou quatre fois chaque année. »

Et peut-être en sera-t-il même question plus souvent encore puisque la formule fait boule de neige, comme le précise Bruno Lemieux. Il souligne en effet qu’il existe désormais un Prix des collégiens… du cinéma québécois.