Agir aujourd’hui pour préparer demain

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Les cégeps ont résolument transformé le paysage social québécois, contribuant à démocratiser l’accès aux études supérieures. Contre vents et marées, les cégeps ont permis une plus grande égalité des chances. Aujourd’hui, alors que les enseignants sont issus du XXe siècle et que les étudiants sont nés au XXIe, les cégeps s’activent à relever un beau défi : moderniser la transmission des savoirs.

« La quatrième révolution industrielle, c’est le grand phénomène qui nous arrive de front pour les prochaines années et qui a un impact direct sur l’éducation, admet d’emblée Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps. On chemine vers la nécessité de rehausser les qualifications requises pour les emplois. »

Il rappelle que les Québécois ont formé « un peuple de porteurs d’eau » avant de devenir une population avec un des plus hauts niveaux de scolarité et de vie au monde, en quelques décennies à peine.

« Il faut se rappeler que, dans les années 1950, nous étions parmi les moins scolarisés en Occident, insiste-t-il. À l’aube d’une nouvelle révolution, si on ne fait pas le même exercice de mobilisation qu’on a connu dans les années 1960, il y a une possibilité pour nous de redevenir des porteurs d’eau. »

Il ajoute que nous vivons dans une économie mondialisée où « la Chine et l’Inde forment des milliers de médecins, d’ingénieurs, d’infirmières et d’informaticiens très qualifiés » au sein de sociétés « tout aussi créatives que la nôtre ».

« Si on veut rivaliser et maintenir nos acquis, il faut propulser notre savoir, ce qui implique de rehausser les qualifications des travailleurs québécois, estime Bernard Tremblay. Au Canada, le taux de productivité est inférieur à la moyenne de l’OCDE. Non seulement il faut oeuvrer du côté de la robotisation, des équipements de pointe et de la recherche et développement, mais une meilleure productivité passe aussi par du personnel bien formé. »

C’est pourquoi, selon lui, l’enjeu de l’intégration du numérique dans le réseau collégial est central, afin d’assurer une meilleure littératie pour les étudiants et futurs travailleurs.

Le procès du numérique ?

Jacques Cool dirige le Centre d’animation, de développement professionnel et de recherche en éducation pour le 21e siècle (CADRE21), un organisme qui offre de la formation continue en ligne pour les enseignants francophones partout au pays, y compris dans le réseau des cégeps québécois. Il abonde dans le sens de Bernard Tremblay.

Pour lui, le virage numérique doit s’imposer au collégial, non seulement pour susciter l’adhésion des étudiants, mais aussi pour bien les préparer au marché du travail. « J’ose espérer que le procès du numérique est terminé et qu’on ne considère plus, par exemple, la présence d’un iPad comme une source de distraction », lance-t-il.

Si certains voient comme une dichotomie le savoir et les technologies, pour lui ces dernières sont un support à l’apprentissage. « Nous devons trouver de nouvelles manières de faire émerger les connaissances pour les rendre plus concrètes pour les étudiants, estime-t-il. Les jeunes veulent savoir à quoi ça sert de faire des maths dans la vie. À ce titre, le Québec a un peu manqué son coup dans le marketing des compétences transversales. »

Résistance au changement

Jacques Cool se fait rassurant et affirme qu’il n’y aura pas de tabula rasa avec la révolution numérique. Il s’agit pour les cégeps de « mieux faire ce que l’on fait bien ». L’Acadien utilise l’image de la mue du homard qui, une fois dans sa nouvelle carapace, est vulnérable dans les premiers temps.

Il estime d’ailleurs qu’il est impératif d’appuyer et de valoriser le travail des enseignants au collégial pour que s’opère une « contamination positive entre eux ». À cet égard, M. Cool dit observer de moins en moins de résistance au changement de leur part.

Jacques Cool croit aux initiatives individuelles et à l’apprentissage par essais et erreurs. Pour lui, les enseignants doivent continuer de faire preuve de « belle audace créative ». « Comme disait Nelson Mandela, soit on vit un succès, soit on apprend quelque chose », rappelle-t-il.

« Les cégeps doivent partager leurs bons coups pour que les autres puissent s’en inspirer », ajoute-t-il. Il cite en exemple le modèle ontarien. « Le Québec est très mûr pour ça, il y a beaucoup de belles choses qui se passent. »

Toujours pertinents

Pour Bernard Tremblay, l’une des forces du réseau collégial est de constituer « un grand réseau de petits établissements, capables de se développer avec beaucoup d’agilité ».

Un autre atout des cégeps réside dans leur grande accessibilité et la fluidité du cheminement qu’ils permettent. « C’était un choix délibéré de la commission Parent de mettre sous un même toit l’enseignement technique et le préuniversitaire, qui tous deux peuvent mener à l’université, rappelle-t-il. Les étudiants sont à un âge d’orientation et c’est pourquoi on a en quelque sorte un “système qui pardonne”, où il n’est pas nécessaire de refaire une nouvelle demande d’admission pour changer de programme en cours de route. »

Outre la question de la place du numérique dans le réseau, M. Tremblay estime essentiel que les cégeps puissent jouir de leviers autonomes de financement, comme le recrutement d’étudiants à l’international. En plus de générer des revenus, leur venue enrichit le tissu social, à son avis. « Ces étudiants peuvent décider de rester dans la région où ils ont étudié, il y a là un potentiel économique incroyable. »

Un autre enjeu crucial, selon le président-directeur général de la Fédération des cégeps, est celui de la formation continue. « Elle est terminée l’époque où l’on pouvait obtenir un diplôme et faire toute sa carrière là-dessus. » Pour lui, la qualification de la main-d’oeuvre en continu est un facteur crucial de compétitivité du Québec en cette ère de transformation mondiale venant avec l’économie du savoir.