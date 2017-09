Vétustes, les écoles de Montréal souffrent de la chaleur accablante

La chaleur inhabituelle perturbe les classes dans les écoles de Montréal. Les locaux mal ventilés, l’absence de climatisation ou même le mauvais état des fontaines d’eau compliquent la tâche des enseignants et des élèves, qui souffrent de la chaleur accablante.

Le mot d’ordre est clair dans les écoles du Québec : buvez beaucoup d’eau et restez au frais. La directive a été suivie avec plus ou moins d’assiduité à l’école FACE, rue University, fréquentée par plus de 1300 élèves du primaire et du secondaire : des enseignants, parents et élèves doutent de la qualité de l’eau.

Cette école, construite au début du siècle dernier, a besoin de rénovations de 100 millions de dollars, selon la Commission scolaire de Montréal (CSDM). L’année dernière, une interdiction de consommer l’eau a été déclarée à l’école FACE à cause de la présence de plomb. Les tuyaux de plomb ont été remplacés. La CSDM, qui a indiqué au Devoir que l’eau est potable à l’école FACE, a tout de même distribué des bouteilles d’eau dans l’établissement, lundi après-midi.

« Je me suis promenée dans l’école, plusieurs abreuvoirs donnent un mince filet d’eau, ou encore de l’eau chaude ou de mauvais goût. Certains élèves ne boivent pas assez au moment où la température est insupportable à certains endroits dans l’école », dit Geneviève Dodin, mère de trois enfants qui fréquentent l’école FACE.

C’est la réalité des écoles publiques à Montréal et ailleurs : les bâtiments d’un autre siècle souffrent d’un important déficit d’entretien — ou ont besoin d’une mise à niveau. À peine 16 des 191 écoles de la CSDM sont climatisées, indique la commission scolaire.

Des élèves rencontrés dans la cour de l’école FACE, à la sortie des classes, disent souffrir de la chaleur. Ils boivent rarement l’eau des fontaines. « On sent qu’elle n’est pas fraîche. On va remplir nos gourdes à l’Université McGill, de l’autre côté de la rue, mais on n’a pas toujours le temps de le faire », dit une élève du secondaire.

« On apporte une bouteille d’eau de la maison, mais elle se vide rapidement : il fait chaud à l’école », ajoute une autre élève.

Accès déficient à l’eau potable

L’école FACE n’est pas la seule dans cette situation, selon une enquête menée par la Coalition Poids, qui milite notamment pour éliminer les jus de fruits et autres boissons sucrées des écoles. Une école publique sur cinq aurait un problème d’accès à l’eau potable. « Les fontaines d’eau sont fonctionnelles et faciles à trouver dans 78,9 % des écoles », peut-on lire dans le rapport Virage santé à l’école, 10 ans plus tard, publié lundi.

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Le problème est particulièrement criant près des lieux de repas, constate l’organisme. Ainsi, seulement 30,6 % des écoles sondées rapportent que l’eau est offerte à proximité des lieux de repas.

Les données de cette « étude d’observation » ont été obtenues auprès de 284 parents siégeant au conseil d’établissement de l’école de leur enfant, écoles réparties dans 45 commissions scolaires et les 17 régions administratives du Québec.

La Coalition déplore également que certains établissements interdisent les gourdes d’eau dans les salles de classe, à l’exception des périodes de canicule. Les enseignants veulent éviter les dégâts, les distractions et les demandes trop fréquentes pour aller aux toilettes.

« Considérant l’importance d’apprendre aux jeunes à boire de l’eau régulièrement, ces freins à la consommation d’eau sont contre-productifs, écrivent les auteurs. Il faut plutôt les aider à développer le réflexe de choisir l’eau pour étancher leur soif et les garder bien hydratés pour que leur cerveau soit disposé à l’apprentissage. »

Une question de santé publique

La Direction de santé publique de Montréal insiste sur la nécessité de bien s’hydrater en période de grande chaleur. « La première règle est de s’hydrater. C’est clair que l’accès à l’eau est fondamental », dit le Dr David Kaiser au Devoir.

L’hydratation est cruciale pour les enfants de quatre ans et moins, les personnes âgées et les gens souffrant de maladies chroniques, rappelle-t-il. Même s’il fait très chaud, la Santé publique considère qu’il ne s’agit pas d’un épisode de « chaleur extrême ». Il faut pour cela qu’il fasse au moins 33 degrés Celsius durant trois jours consécutifs, et au moins 20 degrés durant trois nuits.

« Les élèves et les enseignants ont quand même plus de difficultés à se concentrer avec une chaleur comme celle-là », dit Geneviève Rioux, enseignante de français en cinquième et sixième année à l’école FACE. Lundi, elle a offert des périodes « de lecture et de calme » aux élèves. Ils avaient le droit de se lever pour aller boire. Au moins un autre enseignant a donné son cours dehors, à l’ombre. Plusieurs écoles ont aussi décrété la fin des classes plus tôt que d’habitude.

Violaine Cousineau, commissaire à la CSDM, se demande s’il ne vaudrait pas mieux fermer les écoles lors d’épisodes de grande chaleur — qui seront plus fréquents avec les changements climatiques. « J’ai demandé à la CSDM à partir de quelle température on ferme les écoles. On m’a répondu : une température ressentie de 43,9 degrés. C’est beaucoup », dit-elle.

La CSDM dit respecter les règles de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. D’après nos informations, il n’y a aucune politique sur l’utilisation de ventilateurs en classe. C’est une initiative laissée à chaque enseignant ou à chaque direction d’école.

Jus glacés au menu

À la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), le président, Sylvain Mallette, constate dans les écoles plusieurs problèmes liés à la canicule qui perdure. « Les profs qui voudraient installer l’air climatisé dans leurs classes ne peuvent pas parce que le système électrique ne supporterait pas cette pression-là. Même le fait de brancher un ventilateur personnel, ça fait sauter le tableau blanc interactif. Et on ne parle même pas des fenêtres qu’on ne peut pas ouvrir parce qu’il n’y a pas assez de moustiquaires. On est loin de l’école du futur, là ! »

À l’initiative de certains représentants syndicaux, certains commencent à prendre des mesures dans les classes. Le président de la FAE dit avoir vu une classe à 33,6 degrés Celsius. « À cette température, c’est carrément insupportable », lance-t-il.

Pour que leurs élèves demeurent fonctionnels, plusieurs professeurs vont jusqu’à acheter des boîtes de jus glacés, illustre-t-il. « C’est clair qu’avec la chaleur et le manque d’air, il y a des élèves qui deviennent somnolents et qui ont moins de capacité à rester concentrés. »