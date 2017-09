Un problème d’autonomie

Le vrai problème ? Les syndicats et la bureaucratie sont en train d’étouffer l’école publique. Une solution simple s’impose pour donner à l’école publique la même autonomie que l’école privée possède. Il existe des études pour démontrer que l’autonomie est un facteur de réussite en éducation. Ce serait une grave erreur que de restreindre l’accès à l’école privée. Je parle en connaissance de cause, la venue de l’école privée à Saint-Jérôme, au dire d’un commissaire scolaire, a plus stimulé l’école publique de la région que les centaines de milliers de dollars que la commission scolaire déboursait pour en améliorer le fonctionnement. On devrait financer les deux réseaux de la même façon et donner le choix aux parents.