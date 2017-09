Les cégeps anglophones ne doivent plus être des «bars ouverts»

Le chef du Parti québécois (PQ), Jean-François Lisée, estime qu’il est temps que les cégeps anglais cessent d’être des « bars ouverts » pour les étudiants francophones et qu’ils se concentrent plutôt sur leur rôle premier, soit de répondre aux besoins de la population historique anglophone.

« On ne va pas étendre la loi 101 aux cégeps, mais il y a certainement des façons de faire en sorte que le cégep anglophone ne soit pas un bar ouvert extensible et qu’il réponde au besoin pour lequel il existe », a indiqué M. Lisée, mardi lors d’un point de presse.

Le chef péquiste a confirmé être en discussion avec des militants de son parti pour trouver « un point d’équilibre » d’ici le congrès de la fin de semaine sur la question de la langue dans le parcours scolaire des Québécois.

Une des solutions, selon M. Lisée, passe par une réduction du financement des cégeps anglais qui soit proportionnel à la communauté historique anglophone plutôt qu’au nombre d’étudiants qui fréquentent les établissements.

« La minorité anglophone a un droit inaliénable à une éducation en anglais et ç'a toujours fait partie du programme du Parti québécois », a-t-il souligné. En ce moment, on voit beaucoup de non anglophones qui vont au cégep anglais parce qu’ils ont un désir légitime de bien apprendre l’anglais. Ils ont l’impression que le cégep francophone ne leur donne pas ce rendement-là, une autre partie de la réponse, c’est de faire en sorte qu’en allant au cégep francophone et en voulant apprendre l’anglais, ils puissent le faire ».

Plus de détails suivront.