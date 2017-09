On a des conventions collectives pour gérer des usines. Je parle en connaissance de cause, j’ai dirigé une commission scolaire pendant 15 ans, et je devais consacrer la majorité de mon temps à gérer des relations de travail. Ensuite, j’ai passé plus de 15 ans à diriger des écoles privées, un tout autre monde. Vite, donnons à l’école publique la même autonomie.