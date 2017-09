Soyons tous un peu gênés de l’état de nos écoles

Comme mon garçon commence la maternelle cette année, je l’ai accompagné pour faire le tour de sa future école. Même si les déboires du système d’éducation et la vétusté des écoles font souvent les manchettes, je n’ai pu m’empêcher d’être frappé par l’état lamentable de la cour d’école (pour ne parler que de l’extérieur de l’école) : surface majoritairement constituée d’asphalte, absence d’arbre, absence d’ombre, absence de filet pour l’unique panier de basketball, buts de soccer troués et à moitié arrachés, modules de jeux rouillés, surface amortissante non conforme autour des modules de jeux, etc.

Cela dit, je suis encore heureux que mon fils soit accueilli dans une « vraie » classe et qu’il ait une enseignante. Malheureusement, il semble que ce ne sera pas le cas pour l’ensemble des élèves québécois. Certains devront étudier dans des classes formées par des modules temporaires, des écoles sont en rénovation majeure pour encore plusieurs jours ou semaines et d’autres ne sont pas encore construites malgré les années qui passent. Et c’est sans compter les classes et les écoles surpeuplées ou en déficit d’enseignants ou de personnel spécialisé.

Au-delà des nombreux problèmes du système scolaire, l’état pitoyable des écoles, même uniquement du point de vue de l’immobilisation, est éminemment déplorable. En fait, j’ai carrément honte d’envoyer mon enfant dans un tel endroit. Je ne peux m’empêcher de me dire que l’état de décrépitude de nombreuses écoles reflète le peu d’importance que notre société accorde aujourd’hui aux enfants et à la beauté des lieux qu’ils fréquentent. Et pour cela, nous n’avons que nous-mêmes à blâmer. Si, dans de nombreuses villes du Québec, nous échouons présentement à donner accès aux élèves à des écoles accueillantes, lumineuses, saines et favorables aux apprentissages, ce n’est ni la faute des demandeurs d’asile haïtiens ni à cause de Trump ou de tout autre facteur extérieur. C’est notre faute, en tant parents, citoyens, contribuables, électeurs, gestionnaires et élus. Bref, il s’agit, selon moi, d’un échec collectif dont nous sommes tous responsables.

Prendre des initiatives

Je pense que nous devons rapidement, si ce n’est déjà fait, nous poser ces questions : pourquoi le bien-être de nos enfants est-il autant négligé par la société et comment faire pour remédier à la situation ? Ainsi, dans ce monde où l’État semble parfois vouloir se saboter lui-même (avions-nous vraiment besoin d’une exemption d’impôt de 55 $ qui prive le gouvernement de moyens financiers ?), où les commissions scolaires, faute d’en avoir les moyens financiers, humains et techniques, ne suffisent plus à la tâche (n’y a-t-il pas une expression qui dit que, quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage ?) et où le personnel enseignant est débordé, il est, plus que jamais, de la responsabilité des parents, et plus largement de la collectivité, de prendre des initiatives pour faire changer les choses.

Dans plusieurs milieux déjà, des comités de parents, de bénévoles et de collaborateurs se mobilisent et se mettent en branle pour compenser l’inaction et le désengagement (condamnable) de l’État. Les projets de verdissement de cours d’école, d’embellissement des classes, d’art, de sorties scolaires et de rénovations de toutes sortes émergent à travers le Québec. Bravo ! Souhaitons que nous soyons de plus en plus nombreux à suivre cet exemple d’implication citoyenne.

Il fut une époque où le système d’éducation faisait notre fierté. Nous étions alors convaincus que l’instruction rendait plus riche (individuellement et collectivement), que l’école rassemblait, que l’école permettait aux enfants de tous les milieux de bâtir leur avenir, que tout était possible. À défaut de s’indigner de l’état actuel de nos écoles et plus largement de notre système d’éducation, soyons-en tout de même un peu gênés… et agissons, collectivement, pour redevenir fiers. Bonne rentrée !