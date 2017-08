Mieux enseigner aussi bien l’anglais que le français

30 août 2017Solange Chalvin, ex-journaliste du Devoir et auteure de Comment on abrutit nos enfants

Félicitations à Robert Dutrisac. Son éditorial concernant l’enseignement du français et de l’anglais, publié dans Le Devoir de mardi, est tellement juste et éclairant qu’il devrait faire l’objet d’une réflexion du ministre de l’Éducation avec ses partenaires du milieu de l’enseignement. Il dit exactement ce que tous les parents et grands-parents désirent pour leurs enfants et petits-enfants. La maîtrise dès la sortie de l’école secondaire du français et de l’anglais. Les immigrants ont l’avantage de posséder en général une troisième langue.

C’est ainsi que nos jeunes Québécois arriveront sur le marché du travail avec un avantage concurrentiel.

Tout à fait d’accord avec l’argument voulant qu’il faille que tous les enfants québécois puissent maîtriser parfaitement notre langue nationale, le français, parfaire l’anglais, leur langue seconde, et idéalement soient initiés à une troisième langue dès le secondaire, ou tout au moins au cégep.