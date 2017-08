Les dates marquantes

Le gouvernement commande une étude sur le système éducatif au Québec.Le rapport Parent propose la création des cégeps pour démocratiser l’éducation supérieure.Dépôt du projet de loi sur les cégeps à l’Assemblée nationale.Sept régions sont ciblées pour recevoir dès la rentrée les premiers cégeps : Chicoutimi, Jonquière, Rouyn, Limoilou, Hull, Rimouski et Sainte-Foy.Sanction de la Loi des collèges d’enseignement général et professionnel à Québec.Des manifestants réclament l’ouverture d’un cégep à Montréal, notamment à Ahuntsic.Québec accepte d’ajouter cinq cégeps, notamment à Longueuil, à Sainte-Thérèse, à Sainte-Croix (Maisonneuve) et à Ahuntsic.Douze premiers cégeps ouvrent leurs portes.Douze autres cégeps s’ajoutent, dont ceux du Vieux-Montréal, de Saint-Laurent, de Rosemont, et d’autres dans huit régions.Huit autres cégeps sont ouverts, notamment à Québec, à La Pocatière, à Lévis-Lauzon et à Rivière-du-Loup.Trois cégeps sont créés en région : Côte-Nord, Champlain Regional College et Saguenay–Lac-Saint-Jean.Le réseau totalise 39 cégeps : 34 francophones et 5 anglophones.Le PQ dépose un livre blanc sur les cégeps.Le réseau collégial compte 45 cégeps.La réforme Robillard (Lucienne) s’attaque à la révision des programmes.États généraux sur l’éducation.Le réseau compte 48 cégeps.L’existence des cégeps est remise en cause par la Fédération des commissions scolaires du Québec.Crise étudiante dans les cégeps et les universités du Québec.Le rapport Demers (Guy) aborde la question de la formation à distance, de l’internationalisation et de la carte des programmes.Sources : Cégeps : une grande aventure collective québécoise, Presses de l’Université Laval, 2008 et Du rapport Parent au rapport Demers. Pédagogie collégiale, printemps 2016