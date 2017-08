Un ordre professionnel des enseignants?

Les enseignants résistent depuis longtemps à ce projet de création d’un ordre professionnel, et ce, pour des raisons évidentes : ils refusent de devoir se donner des règles qui, évidemment, vont augmenter leur autonomie professionnelle, mais aussi les obliger à assumer ces lourdes responsabilités qui viennent avec elle ! La majorité d’entre eux préfèrent le statut actuel de fonctionnaires, bien inscrit dans la tradition syndicale qui s’est imposée ici (dans les années 1970) dans un contexte de lutte des classes. Cette situation toxique a laissé les séquelles nocives qui ont grandement débilité le statut de la profession enseignante ! Cette emprise syndicale a en effet favorisé la monopolisation étatique de notre système scolaire où le rôle de l’enseignant a été réduit à celui d’exécutant, de passeur de programme, plutôt qu’à celui de passeur de culture. Il est donc urgent d’agir, et le temps est venu de méditer sur cet état de fait et de refonder le rôle de l’enseignant dans une perspective plus respectueuse de ses compétences et de sa liberté d’action.