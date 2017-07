Racisme systémique dans le système scolaire

Le racisme systémique, parlons-en, monsieur Couillard ! Que pensez-vous de notre système d’éducation à deux vitesses ? Nous y retrouvons d’une part les étudiants favorisés de toutes origines, francophones noirs, blancs, arabes, asiatiques, etc., et d’autre part les personnes moins fortunées, blanches ou noires, asiatiques, arabes, etc.

Vous n’ignorez certes pas que, parmi la population immigrante, plusieurs familles éprouvent de nombreuses difficultés à s’intégrer à cause de la langue, mais aussi à cause d’autres facteurs économiques et sociaux. Je vous laisse consulter les statistiques à ce sujet.

Où croyez-vous donc que les enfants d’immigrants vont se retrouver ? Au privé ou au public ? N’êtes-vous pas, en somme, l’arroseur arrosé, puisque le système d’éducation que vous défendez favorise le racisme systémique ?

Y aura-t-il des victimes de ce genre de discrimination qui oseront présenter des témoignages concrets sur ce qui se passe dans nos écoles publiques devant les organismes (OSBL) qui tiendront des consultations pendant les mois de septembre et octobre ? Si c’est le cas, il vous faudra beaucoup plus que 20 organismes pour recevoir leurs propositions.

Je retiens les propos de Dany Laferrière : « Pour extirper le racisme dans une société, il faut interpeller ceux qui n’en souffrent pas. »