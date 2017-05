58, c’est 60… Vraiment?

C’est avec beaucoup de surprise que j’ai appris de la part du ministre de l’Éducation que 2+2 n’égalait plus 4. En effet, il nous explique qu’à cause de la marge d’erreur, 58 points, ça donne 60. Or la marge d’erreur, ce n’est pas +2, mais +2 ou -2. Donc, 58 points, ça donne 60… ou 56 ! Mais si l’on poursuit le raisonnement de notre ministre, si 58 points, ça donne 60, alors 56, ça donne 58, donc 60, et pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? En partant de 0, on passe à 2, puis à 4, puis à 6, et on arrive en extrapolant à 100 (qui donne 102).

Ce n’est plus la théorie des grands nombres, c’est la théorie des nombres surfaits.

Si l’on transpose ce raisonnement, notre ministre, qui vient de fêter son 44e anniversaire, fêtait en réalité son 46e anniversaire, ou son 42e. De toute façon, il ne fait pas son âge.

Mais, trêve de plaisanterie, c’est dans les années 1960 que la volonté d’améliorer les notes est apparue au Québec. Le seul problème, c’est que l’amélioration d’une note n’améliore ni la qualité de l’élève, ni la qualité de l’enseignement, ni la compétence, ni les compétences.