Sophie D’Amours élue rectrice de l’Université Laval

L’Université Laval vient d’élire la première femme de son histoire au poste de rectrice. Sophie D’Amours, qui a une longue feuille de route en tant que professeure, chercheuse et administratrice, a été élue mercredi matin au premier tour de scrutin avec 50,7 % des voix.

Mme D’Amours a devancé le vice-recteur exécutif Éric Bauce, qui a obtenu 42,1 % des voix, et le doyen de la Faculté d’éducation, Michel Gendron (7,1 %). Elle succédera le 1er juin au recteur sortant, Denis Brière.

La rectrice désignée a commencé sa carrière de professeure au Département de génie mécanique de l’Université Laval en 1995. Elle a été vice-rectrice à la recherche et à la création durant trois ans, de 2012 à 2015.

Elle compte « dynamiser et améliorer le milieu de vie sur le campus, innover dans les processus administratifs, mieux soutenir les initiatives étudiantes, rendre l’intégration et les services d’aide aux étudiants plus performants, mettre en oeuvre une stratégie intégrée d’internationalisation et maintenir l’intégrité de l’Université Laval en tant qu’université complète », indique Le Fil, le journal officiel de l’établissement.

Plus de détails suivront.