Un peu ironique quand même ! Après avoir saccagé notre système d’éducation, le ministre invite trois entrepreneurs très médiatisés pour repenser l’école, prétextant le vent frais des idées extérieures.

Ce triumvirat pour repenser l’école, c’est l’intrusion tant dénoncée de l’économisme dans l’éducation. Pendant des années, on a tenté de protéger nos écoles des publicités et concours de toutes sortes émanant du privé. [On] invite ici les entrepreneurs à s’ingérer officiellement dans nos écoles en leur ouvrant la grande porte.

Si le ministre veut repenser l’école publique, il doit consulter les acteurs du milieu. Ce ne sont pas les idées qui manquent pour améliorer notre système d’éducation, ce sont les moyens !