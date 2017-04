Amours interdits

On ne peut empêcher un coeur d’aimer ? Ben voyons donc ! Ce qui me surprend le plus là-dedans, c’est que l’on doive rappeler aux enseignants que cela NE SE FAIT TOUT SIMPLEMENT PAS ! J’ai reçu (parmi mes cinq diplômes) un diplôme en pédagogie de l’Université d’État de San Diego en Californie en 1980 pour enseigner dans cet État. Il était formellement stipulé qu’une relation enseignant-élève entraînait une radiation de notre permis. En 1980. C’était clair, avant-gardiste, il paraît, logique ! Pourquoi cette logique n’existe-t-elle pas ici ? Tu peux avoir une relation avec une ex-élève, mais non avec une élève. Même chose entre médecin et patient. Je m’excuse sincèrement : trop d’enseignants et de « professionnels » « dorment au gaz » pour employer une expression récente !