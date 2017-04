Débat sur la censure: l’université n’est pas une tour d’ivoire

Depuis plusieurs semaines, des chroniqueurs s’affairent à dénoncer l’existence d’une dérive liée à la censure dans les universités. Prétextant notamment des menaces de perturbation d’événements par les associations étudiantes, ces intervenants soutiennent que la liberté d’expression n’a jamais été autant menacée dans le temple du savoir qu’est l’université.

Pourtant, dès la fin des années 1960, ces établissements ont fréquemment été le théâtre d’occupations, de perturbations et de manifestations. Ainsi, l’université n’apparaît pas comme une tour d’ivoire, mais comme un lieu de pouvoir où différents groupes s’affrontent à travers les moyens d’action à leur disposition pour se faire entendre. À travers quatre mobilisations historiques dans les universités montréalaises, nous proposons ici de restituer une culture de militantisme propre à ces établissements. Plutôt que de nous arrêter au terme de « censure », nous tenterons de mettre en relation ces coups d’éclat avec les luttes présentes dans la société à la même époque.

L’affaire Sir George Williams

En 1968, des étudiants antillais de l’Université Sir George Williams (actuelle Université Concordia) adressent des plaintes à l’administration relativement au racisme d’un professeur. Après plusieurs mois d’inaction de la part de l’université, environ 200 personnes se rendent au centre informatique et y font une occupation. Lorsque, deux semaines plus tard, l’administration envoie l’escouade antiémeute pour les déloger, les étudiants se barricadent et lancent les fiches informatiques à partir des fenêtres du neuvième étage. L’occupation se clôt avec un incendie — probablement allumé de l’extérieur — et l’arrestation d’une centaine de personnes, dont certaines sont condamnées à purger des peines en prison. Plus largement, cet épisode témoigne d’un racisme institutionnel à l’intérieur de l’université, mais également d’un racisme explicite étendu à l’ensemble de la société, auquel font face les étudiantes originaires des Antilles. Après cet événement, l’administration de l’université revoit le traitement des plaintes de racisme, crée un Bureau de l’ombudsman et intègre des membres étudiants au processus décisionnel de l’université.

McGill français

Le 28 mars 1969, plusieurs milliers de personnes convergent vers McGill pour exiger sa transformation en université francophone et populaire, dans ce qui constitue l’une des plus importantes manifestations depuis l’après-guerre. La manifestation, coorganisée par des étudiantes et des salariés de McGill, des militantes ayant occupé des cégeps à l’automne 1968 et des militants de groupes socialistes et indépendantistes, vise à critiquer le caractère « colonialiste » et « capitaliste » de l’établissement universitaire. Dans la presse, certains journalistes dénoncent déjà un « nouveau dogmatisme » ainsi qu’un « terrorisme intellectuel » de la part des manifestants qui marchent du square Saint-Louis jusqu’aux clôtures de McGill, alors protégées par plusieurs centaines de policiers. Loin de l’idéal de la tour d’ivoire universitaire, les militants ont conscience que McGill, comme établissement universitaire, est traversée par les conflits qui agitent alors la société québécoise.

Centre international de criminologie comparée à l’Université de Montréal

En 1972, une polémique éclate au Centre international de criminologie comparée (CICC) de l’Université de Montréal. Un article dévoile que le centre et son directeur, Denis Szabo, participent à la formation de la police dans plusieurs pays du « tiers-monde », notamment au Brésil, alors sous le joug d’une dictature militaire. En avril 1972, la tension monte d’un cran alors qu’une occupation étudiante du CICC entraîne l’intervention de l’antiémeute et l’arrestation des occupants. Quatre jours plus tard, des étudiantes interpellent Denis Szabo sur son soutien à la junte militaire du Brésil lors d’un symposium de criminologie comparée, à la suite de quoi les organisateurs annulent l’événement. Ces perturbations remettent en question le rôle de l’établissement universitaire dans la production de savoir et de techniques de répression, et dans le soutien aux dictatures militaires favorables à l’Occident, rappelant par le fait même que l’université n’est pas hors du monde.

Mobilisations féministes à l’UQAM

Dès les années 1970, au moment d’un renouveau féministe dans la société québécoise, plusieurs étudiantes et employées se font entendre dans les universités montréalaises. En 1992, alors que l’administration offre peu de ressources d’aide aux étudiantes, la Brigade rose est lancée afin d’intervenir contre le harcèlement sexuel et le sexisme dans les locaux et les classes de l’université. Rapidement, l’UQAM réagit par la création de trois nouveaux comités de formation, d’enquête et d’accompagnement en matière de harcèlement sexuel. La Brigade réclame également l’embauche, par l’université, d’une intervenante spécialisée afin d’accompagner les plaignantes. Ce que l’UQAM fait, de manière temporaire, plus de 20 ans plus tard, à la suite du placardage d’autocollants dénonçant le harcèlement sexuel sur les portes de plusieurs bureaux de professeurs. Au fil des décennies, les actions directes menées par les féministes ont pu ébranler les boys’ club et effriter, lentement mais sûrement, l’impunité de professeurs et d’étudiants ayant harcelé ou agressé des étudiantes.

En somme, le fait de reconnaître l’apport de ces mobilisations permet de mieux comprendre comment ont été fondées et façonnées nos universités. Les luttes menées par les étudiantes et les étudiants, dont nous n’avons donné que quelques exemples, nous rappellent que les universités ne sont pas des institutions figées et imperméables aux tensions sociales, mais qu’elles s’adaptent, s’opposent ou répondent aux mouvements sociaux en son sein. En ce sens, nous considérons que les universités ne devraient pas être « protégées » des affrontements d’idées. Nous devons accepter que les luttes sociales fassent, parfois, irruption dans les salles de classe. Après tout, les mouvements sociaux contribuent, eux aussi, à façonner le savoir et à réfléchir sur le monde dans lequel nous vivons.