Les sauveurs

« Ce que tu veux faire pour moi, si tu le fais sans moi, tu risques de le faire contre moi »

— Proverbe africain

De belles classes d’école et de l’activité physique ! Deux annonces récentes, coup sur coup. On nous promet des classes où il fera bon apprendre ! Des enfants qui vont enfin bouger ! On se surprend à y croire. Des sauveurs, externes au milieu de l’éducation, vont drainer l’énergie, les ressources et le travail du milieu pour réaliser leur rêve. Après avoir coupé allègrement des centaines de millions dans le système public d’éducation. Après avoir laissé dépérir le parc immobilier scolaire primaire et secondaire. Après avoir coupé dans les heures et les ressources humaines de l’éducation physique dans les écoles. Le ministre de l’Éducation arrive avec un PPP où le privé sera le grand gagnant ! Le privé étant ces étoiles de l’activité physique et de l’aménagement des classes… grassement subventionnées. Le tout sans aucune participation des écoles, des parents et des enseignants dans l’élaboration du projet. Un coup de baguette magique ? De la poudre aux yeux !!!