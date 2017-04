3 avril 2017

Contrairement à ce qui a été avancé sur diverses tribunes, dont dans l’article du Devoir du 31 mars intitulé « Les syndicats des enseignants outrés par le projet Lab-école », le budget associé au projet Lab-école avec Ricardo Larrivée, Pierre Thibault et Pierre Lavoie est de 1,5 million, et non de 5 millions.