À la rescousse des intellectuels en exil

Dans certains pays, le savoir est une arme qui menace le pouvoir en place. Dans d’autres endroits du monde déchirés par des conflits, les intellectuels désireux d’y contribuer n’ont bien souvent d’autre choix que de déserter.

À leur rescousse, le réseau Universitaires en danger (SAR — Scholars at risk) a été créé il y a près de 20 ans afin de permettre à des professeurs et chercheurs de séjourner temporairement dans des universités pour poursuivre leurs activités intellectuelles librement et en sécurité.

Tout récemment, l’UQAM est devenue la première université francophone du Québec à adhérer à ce groupe de quelque 200 universités et organismes répartis dans plus de 25 pays, surtout en Amérique du Nord et en Europe.

« L’adhésion de l’UQAM est une occasion pour la communauté uqamienne de créer un espace d’échange et de sensibilisation — qu’est-ce qui fait que tant de chercheurs sont en danger et, une fois ces personnes en sécurité, quels sont les défis », a dit Mirja Trilsch, directrice de la Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM, lors d’un midi-conférence pour parler de SAR.

Plus qu’une occasion, devenir membre de ce réseau était « une obligation et un devoir », a pour sa part déclaré le recteur de l’UQAM, Robert Proulx. « Notre université est désormais un refuge pour les universitaires qui doivent fuir leur pays. Nous ferons tout en notre pouvoir pour que ce refuge soit accueillant, inclusif, tolérant, et qu’il permette à toutes les personnes au parcours exceptionnel de trouver une nouvelle demeure. »

Une initiative pour les étudiants en danger (Students at risk) a aussi été créée en parallèle en Norvège.

De la Syrie à l’Ontario

Invitée par l’UQAM pour témoigner de son expérience, la chimiste Hanadi Ibrahim, qui est l’un des trois professeurs invités à l’Université Western en Ontario grâce au réseau SAR, a livré un touchant récit personnel sur sa difficile trajectoire de chercheuse en exil.

Après un doctorat en France, Hanadi Ibrahim est retournée en 2011 dans sa Syrie d’origine, à l’aube d’un printemps sanglant. Cette chercheuse qui travaille sur la détection des lipides grâce à une technique de spectrométrie pour mieux comprendre des maladies comme l’Alzheimer a rapidement fait face à la dure réalité.

« Tous les jours, j’étais témoin de violences. Je me suis demandé à quoi ça servait de chercher à trouver des traitements pour des maladies alors que les gens mouraient de la torture », a-t-elle confié, visiblement émue. Non sans culpabilité — « J’ai manqué de courage » —, elle a fait le choix de partir.

Après un court séjour en France, elle a demandé l’asile politique au Canada. Sa carrière — et sa confiance — en a pris un coup alors qu’elle s’est butée à beaucoup de portes closes. « J’ai eu une longue période sans travail, sans publier. Dans le monde scientifique, si tu ne publies pas, tu n’existes pas. »

Hanadi Ibrahim a contacté Universitaires en danger, qui a étudié son dossier et pu la jumeler à l’Université Western, qui avait justement des budgets de bourses pour ce genre de candidature. « J’ai repris confiance en moi », a-t-elle raconté, encore émue. « Ça m’a permis de montrer mes capacités. J’ai une lettre de recommandation qui montre que j’ai proposé de nouvelles idées. J’ai mené des recherches qui pourraient mener à la publication de mes résultats cette année. »

À ses balbutiements dans le réseau, l’UQAM n’a pas encore accueilli de cerveaux en exil, mais un comité composé de sept professeurs planche sur les façons de concrétiser la participation de l’université.

Interrogé sur la relativement faible diversité au sein du corps professoral, le recteur de l’UQAM ne s’est pas caché qu’une université francophone comme la sienne n’attire pas la même clientèle que des universités de langue anglaise comme Concordia et McGill, également membre de SAR. « Mais en matière de solidarité, on est pas mal bons. »