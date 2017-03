Projet Lab-école: «une claque en plein visage», selon les syndicats des enseignants

Le mandat en éducation donné à Ricardo Larrivée, Pierre Thibault et Pierre Lavoie est perçu comme une insulte par les syndicats d’enseignants qui voient dans les 5 millions du projet Lab-école, de l’argent mal investi.



« Ils trouvent cinq millions pour permettre à trois vedettes de se promener en avion partout dans le monde et venir nous faire la leçon alors qu’il y a des écoles où les toits coulent », Sylvain Mallette de la Fédération Autonome de l’Enseignement (FAE).



« Ils vont venir nous dire que ça prend des écoles mieux aménagées ouvertes sur la nature, où on crée des espaces de collaboration. On le sait tout ça. »



À la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE), on n’en pense pas moins. « On a reçu ça comme une claque en plein visage », a réagi la vice-présidente Sylvie Théberge. Tout en soulignant qu’elle n’a rien contre messieurs Larrivée, Thibault et Lavoie, elle en conclut que « pour le ministre, le poids des enseignants, ça ne vaut pas celui des vedettes ».



Rappelons que le journal La Presse révélait jeudi que le ministre avait mobilisé Ricardo Larrivée, Pierre Thibault et Pierre Lavoie dans un projet de 5 millions visant à repenser l’aménagement des écoles pour donner le goût aux enfants d’apprendre.



Jeudi, le ministre a précisé qu’il n’en avait pas « que pour les vedettes » et que des représentants du milieu de l’enseignement seraient aussi consultés. « Ce que je veux, c’est mettre des gens en commun qui ont des idées, qui sont passionnés, des rêves, des expériences différentes et qui ont envie de doter le Québec des plus belles écoles. […] Ils sont beaucoup plus nombreux que ce que vous avez pu voir ce matin. »



Il affirme en outre que ce sont Ricardo Larrivée, Pierre Thibault et Pierre Lavoie qui l’ont sollicité pour offrir leur aide. « Ce sont des gens qui sont venus à nous », a-t-il dit en ajoutant qu’ils avaient envie de contribuer par leurs expériences et leurs idées et qu’ils n’étaient « pas là pour des contrats, mais pour l’avancement des idées ».



Si le rôle de Pierre Thibault est assez défini (il s’agit de repenser l’architecture et l’aménagement des écoles), celui des deux autres l’est moins et le ministre n’a pas voulu en dire plus jeudi. Selon son cabinet, des annonces à ce propos sont à prévoir ce printemps.