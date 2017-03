Un succès incertain pour la maternelle 4 ans

La qualité n’étant pas au rendez-vous, le programme de maternelle 4 ans en milieu défavorisé « ne remplit pas sa mission », tranche la chercheuse Christa Japel, qui vient de terminer la toute première étude québécoise sur l’impact de sa fréquentation sur les enfants vulnérables. « Il n’y a pas de grande différence entre les enfants qui ont fréquenté la maternelle 4 ans et ceux qui avaient un autre parcours. Les lacunes sont toujours là. »

Lorsque le gouvernement a décidé d’implanter les maternelles 4 ans en milieu défavorisé en 2013, l’objectif était de réduire l’écart entre les enfants vulnérables — moins susceptible de fréquenter un service de garde de qualité — et les autres, issus d’un milieu socio-économique plus favorisé.

L’idée était de donner à tous une chance égale de réussir ses études, dans la mesure où l’on sait qu’un grand nombre d’enfants en milieu défavorisé commencent l’école avec des lacunes et que l’écart risque de s’intensifier au fur et à mesure du cheminement scolaire des enfants.

Dans ce contexte, Christa Japel et son équipe du Département des sciences de l’éducation de l’UQAM ont voulu savoir si le programme, fréquenté par à peine 1200 enfants à ce jour, répondait bien à la commande et si les enfants de milieux défavorisés ayant fréquenté la maternelle 4 ans sont effectivement mieux préparés pour l’école que les enfants qui ont commencé leur scolarisation à l’âge de 5 ans. Elle souhaitait également évaluer la qualité des services offerts pour déterminer si cela avait un impact sur la préparation à l’école.

Les chercheurs ont donc évalué quelque 300 enfants issus de milieux défavorisés dès leur arrivée en maternelle 4 ans. Ces derniers étaient répartis dans une trentaine d’écoles d’une dizaine de commissions scolaires, tant en milieu urbain que rural.

L’année suivante, ils ont comparé ces mêmes enfants avec un groupe témoin d’environ 300 enfants issus des mêmes écoles et des mêmes quartiers qui n’avaient pas fréquenté la maternelle 4 ans. Ils leur ont fait passer des tests mesurant notamment le vocabulaire, la connaissance des chiffres, l’autorégulation et les connaissances générales. À cette étape, les chercheurs n’ont observé aucune différence entre les deux groupes.

Un autre test sur la maturité scolaire a été réalisé à la fin de la maternelle 5 ans, pour connaître leur niveau de préparation à l’école. On y évaluait la santé et le bien-être des enfants, la compétence sociale, la maturité affective, le développement cognitif et langagier, les habiletés de communications et les connaissances générales. « On n’a pas vu de grandes différences entre le groupe contrôle et les enfants qui étaient en maternelle 4 ans, on peut donc déduire qu’ils sont à peu près pareils », explique Christa Japel.

La recherche se complexifie lorsqu’on évalue ces résultats en fonction des facteurs individuels (genre de l’enfant) et familiaux (revenu, éducation, langue parlée à la maison).

« Si on tient compte de tous ces facteurs, on se rend compte que, pour la maturité scolaire, il y a un petit effet pour la performance au niveau du développement cognitif et langagier pour les enfants qui étaient en maternelle 4 ans à temps plein. Ça veut dire qu’ils connaissent mieux leurs chiffres et leurs lettres à la fin de la maternelle 5 ans. »

Mais pour la chercheuse, c’est loin d’être suffisant. « Ce que nous trouvons très important, comme chercheurs, c’est le développement global de l’enfant : les capacités attentionnelles, l’autorégulation, les habiletés scolaires, les comportements et fonctions exécutives, qui sont extrêmement importantes pour l’apprentissage. Alors, on ne peut pas dire que la maternelle 4 ans a donné l’effet escompté. »

Piètre qualité

Le problème, note Christa Japel, c’est le manque de qualité des services offerts en maternelle 4 ans. « La qualité n’est pas au rendez-vous, et c’est vraiment un élément clé si on veut améliorer le développement des enfants vulnérables », note la chercheuse.

Selon ses données, « près d’un quart des enseignants n’a pas suivi des cours spécifiques en enseignement préscolaire ». Elle note également le manque de soutien matériel, de personnel et de formation.

« Quand on a une mesure qui vise l’égalité des chances auprès d’une population vulnérable, il faut mettre le paquet, s’exclame Mme Japel. Ça ne suffit pas d’ouvrir des classes et de mettre un enseignant, qui est formé ou non, avec un programme qui est assez vague et qui n’est pas soutenu. Les enseignants travaillent très fort, je dois le dire, et on a vu de magnifiques environnements avec très, très peu de moyens, mais il n’y a pas assez de soutien matériel en matière de formation et de personnel. »

Investissements requis

À la lumière de ces résultats, elle ne s’étonne pas de l’absence d’argent pour développer de nouvelles places dans le budget présenté à Québec mardi. « Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, a entendu ce que nous lui disions. Notre recommandation, c’est qu’il faut réfléchir avant de déployer plus de maternelles 4 ans. Mais je trouve ça triste qu’il n’y ait aucune mention d’un investissement pour l’amélioration de la qualité du programme et de la formation des professeurs. C’était la deuxième partie de nos recommandations. »

Christa Japel a demandé une rencontre au ministère de l’Éducation, qui a financé en partie la recherche — « financé, mais pas commandité », précise-t-elle. Elle veut les convaincre de ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain. « Il ne faut pas dire “Ça ne vaut rien, on l’abolit”. Il faut dire “OK, on a appris quelque chose, c’est ce à quoi sert la recherche”. Je ne veux pas que ce soit contre les maternelles 4 ans. Elles ont leur place pour des enfants vulnérables qui ne fréquentent pas des CPE ou qui sont dans des services de garde de moindre qualité. Mais les conditions du succès, pour que ça ait un impact substantiel, c’est que la qualité soit au rendez-vous […] En ce moment, la maternelle 4 ans ne remplit pas sa mission. Elle le pourrait, mais il faut investir dans la qualité et dans le personnel. »