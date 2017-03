Vers un Conseil des universités doté de réels pouvoirs

Un groupe de travail recommande la création d’un Conseil des universités doté d’une série de pouvoirs, dont celui de forcer les universités et le ministère de l’Enseignement supérieur à ouvrir leurs livres pour rendre des comptes sur leur efficacité.

Ce futur Conseil pourrait « réaliser les études, les analyses et les recherches requises pour analyser périodiquement l’évolution des ressources […] des établissements universitaires pour la réalisation de leur mission », indique un rapport de 174 pages dévoilé jeudi par Claude Corbo, ex-recteur de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Cet organisme indépendant deviendrait une véritable « autorité » en enseignement supérieur, a précisé M. Corbo lors d’un point de presse à Québec, jeudi.

« Le Conseil des universités disposerait d’un ensemble de pouvoirs, notamment l’adoption de règlements. Un pouvoir important à mon avis devrait être accordé par la loi créant le Conseil : le droit d’aller chercher de l’information dans les universités et même dans le ministère pour qu’on puisse se faire une représentation aussi précise que possible de la réalité dans les universités », a-t-il dit.

Le Conseil aurait le mandat de dresser d’ici deux ans un portrait complet des universités québécoises — notamment leur financement, indique le rapport.

La création d’un Conseil des collèges a aussi été recommandée jeudi à la ministre de l’Enseignement supérieur, Hélène David. Elle compte « passer rapidement à l’action à la lumière des recommandations formulées et de ce qui fait consensus, comme je m’y suis engagée ».

La création de ces deux conseils, chargés notamment d’analyser les établissements d’enseignement postsecondaire et de faire des recommandations à la ministre, fait l’objet d’un consensus. Il s’agit même d’un retour à la case départ, puisqu’un Conseil des universités et un Conseil des collèges ont existé entre 1968 et 1993.

Ces organismes indépendants serviront non seulement à améliorer la reddition de comptes des établissements, mais aussi à favoriser les « échanges » entre partenaires de l’enseignement supérieur, a précisé Claude Corbo. Est-ce que les conseils auraient pu prévenir les crises étudiantes récentes ? lui a-t-on demandé.

« Je pense que ça dépend largement des crises, ça dépend de la conjoncture, mais je pense qu’un conseil des universités, par rapport à des événements que nous avons connus dans le passé, aurait pu être un lieu d’échanges moins polarisé, moins conflictuel qu’ailleurs. Ça ne prévient pas des crises, mais ça peut peut-être voir venir de loin ce qui pourrait un jour donner naissance à des crises. »

Le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) a émis de sérieuses réserves au sujet de la création d’un Conseil des universités, et pour cause : le CSE perdrait le pouvoir de faire des recommandations à propos de l’enseignement universitaire. Un gros morceau, notent en privé des observateurs du milieu universitaire. Claude Corbo affirme que le CSE garderait sa pertinence malgré ce pouvoir amputé.