Vers une dématérialisation de notre quotidien

Votre plan de tomates vous dit de l’arroser grâce à une sonde indiquant le niveau d’humidité. Votre frigo vous envoie un texto pour vous aviser qu’il n’y a plus de lait. Nous ne sommes pas dans un film de science-fiction, mais dans la réalité de l’Internet des objets, qui est à nos portes.

Les concepteurs d’interactions, formés dans le cadre du programme Médias interactifs et jeux vidéo de l’INIS, scénarisent nos interactions avec ces objets intelligents et avec une multitude d’applications utilisées au quotidien.

Avant de lancer un produit, une application ou un service en ligne, l’expérience utilisateur se doit d’être pensée. C’est le rôle du concepteur d’interactions.

« Prenons un exemple très simple : lorsque vous allez dans votre compte bancaire en ligne, quelqu’un a réfléchi à l’expérience que vous faites et prévu les gestes que vous posez, pour que le service soit de bonne qualité et que l’utilisateur soit en maîtrise, de façon à ce que son expérience avec cet outil soit satisfaisante. Aujourd’hui, c’est un véritable métier de faire cela », explique Véronique Marino, directrice du programme Médias interactifs et jeux vidéo.

Avec l’avènement de l’Internet des objets, les objets de la vie courante sont conçus de manière à communiquer avec les utilisateurs pour leur fournir une information contextuelle visant à leur simplifier la vie d’une foule de façons.

« Ces nouvelles technologies ont pris plus d’importance dans nos vies, notamment grâce à l’invention du téléphone intelligent, qui nous a permis de transporter Internet dans notre poche. En n’étant plus obligés d’être assis derrière un ordinateur, nous avons la possibilité d’être en relation permanente avec cet univers connecté. On va vers une dématérialisation des objets et de notre relation à ces objets, dans le sens qu’ils nous informent, à travers nos appareils, sans même qu’on le leur demande. Sous peu, on va trouver cela tout à fait normal que notre frigo nous parle. »

Connectivité risquée

Cette connectivité constante pose certains défis et présente également des risques pour les cyberattaques, puis les objets connectés, pour l’instant, sont plus vulnérables. C’est ce qui serait arrivé en octobre 2016 lors de la cyberattaque massive qui a paralysé plusieurs sites importants aux États-Unis, dont eBay et Twitter. La sécurité des objets connectés a été mise en cause.

Au-delà des enjeux sécuritaires, le développement d’objets intelligents pose certains défis d’adaptation. L’être humain connecté aux objets risque de devenir saturé si sa relation à ceux-ci s’avère forcée ou mal conçue.

« Pour que cette interaction constante devienne acceptable et vivable, il faut qu’elle se fasse de façon naturelle, explique Véronique Marino. Par exemple, il faut que l’information échangée le soit au bon moment, en adoptant le bon format, parce que sinon, on va devenir fous. Le défi de la création de l’interaction avec tous ces objets, c’est la contextualisation et la pertinence de cette dernière. Pour planifier la relation entre nous et cet environnement qui diffuse de l’information en permanence, il faut un expert qui soit à la fois un peu sociologue, qui connaît très bien les technologies, qui soit capable d’empathie et qui propose aux développeurs des solutions toujours innovantes. Il doit avoir un regard analytique et synthétique sur les gestes de notre quotidien pour proposer des expériences qui ont du sens pour l’utilisateur. Il doit être capable d’observer les comportements humains et de les anticiper. »

Deux réalités, deux usages différents

Au-delà de l’Internet des objets, la réalité virtuelle et la réalité augmentée sont aussi à nos portes.

« Je pense que la réalité virtuelle sera plutôt réservée à un univers de divertissement, alors que la réalité augmentée envahira davantage le quotidien des gens. Avec la réalité virtuelle, vous allez mettre un casque qui vous fera vivre une expérience. Avec la réalité augmentée, vous allez passer votre téléphone devant un objet, ou un lieu, et vous aurez des informations utiles supplémentaires. Par exemple, en passant votre téléphone devant la mairie, vous obtiendrez les heures d’ouverture. »

À l’égard de ces nouvelles technologies, le Québec a des atouts.

« Le Québec et le Canada sont très reconnus à travers le monde pour leur créativité. Montréal est en train de devenir un vrai pôle, sur la scène mondiale, en intelligence artificielle, qui est l’une des clés du développement de ce secteur. L’énorme défi qu’on a, c’est de faire le lien entre la recherche fondamentale et la création d’entreprises. Il est important que la recherche fondamentale se traduise sur le plan industriel, notamment en passant par des incubateurs d’entreprises, pour que cela touche le grand public et permette la création de richesse. »