École Baril: ouverture reportée

La nouvelle école primaire Baril, située dans Hochelaga-Maisonneuve, sera finalement prête avec une année de retard par rapport à l’échéancier prévu, mais plus de six ans après sa fermeture pour cause de moisissures. La Commission scolaire de Montréal a confirmé jeudi au Devoir que l’établissement de la rue Adam ne sera pas prêt pour le retour de la semaine de relâche, comme cela a été évoqué à maintes reprises. Lors de l’annonce de la reconstruction de l’école, il était même prévu que les jeunes élèves puissent intégrer la nouvelle école dès septembre 2016. Il est maintenant acquis que l’école ouvrira pour la rentrée 2017. Le Devoir a d’ailleurs constaté que les travaux sont loin d’être terminés sur le chantier de reconstruction de cette école située en milieu défavorisé.