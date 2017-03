Vers un retour des écoles de métiers?

Les sciences humaines et sociales en général n’ont plus la cote aujourd’hui, affirme l'auteur.

Avant même la date limite des inscriptions et à la grande surprise du corps enseignant, la direction du cégep Bois-de-Boulogne a décidé, d’une manière pas très courageuse, pour ne pas dire mesquine, de fermer son programme Art, lettres et communications. Et sur quel critère se sont-ils appuyés pour justifier une pareille décision ? Celui de la rentabilité, ce nouvel étalon de mesure qu’utilisent de plus en plus d’administrateurs pour décider du sort des différents programmes dans nos établissements d’enseignement.

Simple fait divers dans le merveilleux monde de l’éducation ? Absolument pas. Il s’agit là d’une tendance de fond, d’un sentiment négatif qui se manifeste à des degrés divers dans les pays industrialisés à l’endroit d’un certain nombre de disciplines dorénavant considérées comme inutiles et non rentables par une poignée de fonctionnaires et d’administrateurs.

Par exemple, en 2015, Le Monde nous apprenait que, faisant suite à la recommandation du ministère de l’Éducation supérieure, 26 universités japonaises auraient décidé de fermer leurs départements de sciences humaines et sociales. Ici aussi, la raison invoquée pour justifier cette décision portait sur l’inutilité de ces disciplines. La même année, Le Devoir nous révélait que des cours seraient abolis par centaines dans différentes universités québécoises. Ainsi, à la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal, on était censé d’abolir d’une manière graduelle jusqu’à 250 cours. Quelque 100 cours auraient déjà été supprimés à la Faculté des arts de l’Université McGill. À l’Université Laval, 20 cours auraient été retranchés au Département de langues, linguistique et traduction et 7 cours au Département des sciences historiques, etc.

Les sciences humaines et sociales en général, tout ce qui concerne l’art, la littérature, l’histoire et la philosophie, toutes ces disciplines qui ont à coeur de sonder les profondeurs de l’âme humaine dans ses différentes manifestations n’ont plus la cote aujourd’hui. Le fait que certains s’amusent à les qualifier de « sciences molles » est d’ailleurs tout à fait révélateur du degré d’ignorance dans lequel sont plongés ces fins observateurs et du degré d’aliénation dont ils sont atteints. À leurs yeux, la réalité ne devrait se jauger qu’à l’aune de ce qui est rentable, efficace, objectif ou utile, quitte à concevoir l’être humain comme un outil vivant, sorte de courroie de transmission qui aurait comme fonction première de servir un système dépersonnalisé ou, si vous voulez, de faire rouler une économie qui a de plus en plus comme fin première de se suffire à elle-même.

Gérer comme une entreprise privée

En 2010, le réputé biochimiste américain Gregory A. Petsko écrivait une lettre ouverte à George M. Philip, le recteur de l’Université d’État de New York à Albany, à la suite de la décision de ce dernier de fermer les départements de français, d’italien, de russe, d’études classiques et de théâtre dans son établissement. Dans cette lettre ayant pour titre A Faustian bargain, il fait la leçon au recteur en lui expliquant, sur un ton ironique mais tellement brillant, ce qu’est fondamentalement une université. « Vous ne pouvez pas être une université sans avoir un programme de humanities prospère et florissant », lui dit-il. Abolir tous ces programmes pour des raisons de rendement, de coûts et d’efficacité, c’est le comportement de quelqu’un qui gère une université à la manière d’une entreprise privée. Dans sa lettre, Petsko va jusqu’à demander à George M. Philip de cesser de revendiquer le titre de recteur et de plutôt qualifier son établissement d’enseignement d’école de métiers s’il ne parvient pas à comprendre de pareilles évidences.

Mais le passage le plus intéressant de cette lettre ouverte, à mon avis, c’est lorsque Petsko parle de son parcours personnel et de l’importance que ses études humanistes ont pu avoir sur sa carrière scientifique : « De tous les cours que j’ai suivis au collège et à l’université, ceux dont j’ai bénéficié le plus dans ma carrière en tant que scientifique sont les cours en études anciennes, en histoire de l’art, en sociologie et en littérature anglaise. Ces cours ne m’ont pas seulement donné la possibilité de mieux apprécier ma propre culture, ils m’ont appris à penser, à analyser et à écrire clairement et correctement. Pas un seul de mes cours de sciences n’en a fait autant. » Lui qui, au moment de publier cette lettre ouverte, écrivait depuis dix ans une chronique mensuelle sur le thème de la science et la société, il affirme que, s’il a pu livrer des réflexions et des analyses que bien des gens considèrent comme pertinentes et éclairantes, c’est grâce à son bagage de culture générale et à son amour pour les arts.

Devant ce qui se joue actuellement dans notre système d’éducation, peut-être devrions-nous demander à Gregory A. Petsko d’écrire une pareille lettre aux recteurs de nos différentes universités, à certains directeurs qui gèrent à la petite semaine nos collèges et autres établissements scolaires, sans oublier la direction du cégep Bois-de-Boulogne…