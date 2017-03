Les pays participants profitent d’un renforcement de leurs institutions

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Il y a 30 ans, le « Programme de bourses de la francophonie » était implanté dans la foulée du deuxième Sommet de la Francophonie tenu à Québec, en 1987. Plus de 2400 bourses ont depuis été octroyées dans le but de consolider les capacités des pays d’où proviennent les bénéficiaires. Tour d’horizon de son évolution au fil du temps.

Le ministère Affaires mondiales Canada finance ce programme qui s’étend de janvier 2015 jusqu’en décembre 2019 ; il est supervisé conjointement par le Bureau canadien de l’éducation internationale (BCEI) et par l’Entraide universitaire du Canada (UMC). Son directeur, Tony Toufic, rapporte que, lors de son lancement, « c’était un programme d’excellence dont la totalité du processus était géré unilatéralement au Canada ; il couvrait alors tous les pays de la francophonie ».

Il s’est produit un virage majeur, en 2005, à la suite d’une évaluation en profondeur de ses retombées. Parmi les constats, on s’est rendu compte « qu’il existait un taux très important de “non-retour” des boursiers qui venaient étudier ici, explique M. Toufic. Le taux de ceux qui ne retournaient pas vers leurs pays d’origine au terme de leur formation avoisinait les 50 %, et même davantage. Bien sûr, c’était considéré comme une fuite des cerveaux financée ».

Une phase de transition s’est par conséquent produite à partir de là et jusqu’en 2009 ; elle a engendré la mise sur pied du modèle actuel de programme de bourses, qui doit permettre le renforcement des capacités des institutions des pays bénéficiaires. « Ce qui constitue son objectif majeur », souligne-t-il. Ainsi, de 2009 à 2014, le taux de retour est passé de 50 % approximativement à 87 %.

Le resserrement des normes

Les règles ont changé pour arriver à ce résultat, comme le précise le directeur : « Ne sont admissibles que les personnes qui occupent une fonction au sein d’institutions bénéficiaires ; celles-ci doivent s’engager à leur retour à les réintégrer dans des postes de façon à ce qu’elles puissent transmettre leurs acquis. » Auparavant, tous les pays de la francophonie étaient admissibles, mais là encore la formule a été revue pour limiter l’accès au programme à 37 pays.

M. Toufic détaille les conditions qui leur sont imposées : « Ils doivent évidemment être membres de la Francophonie. Deuxièmement, ils doivent être bénéficiaires de l’aide publique au développement du Canada. »

En fonction des budgets qui sont disponibles, il a été décidé par la suite d’appliquer un mode de fonctionnement basé sur les années-bourses (une année de formation) : « On peut financer annuellement jusqu’à 256 années-bourses et, à la suite d’un arbitrage émanant du ministère, il a été convenu qu’il y a des pays qui peuvent recevoir seulement une année-bourse alors que d’autres peuvent en obtenir 16. »

Seuls les programmes universitaires de deuxième et de troisième cycles, les stages postdoctoraux, de même que les formations collégiales professionnelles et techniques font partie de l’éventail des programmes disponibles.

Les jeunes professionnels favorisés

Les stages postdoctoraux s’inscrivent dans le paysage depuis 2009: ils rejoignent des personnes qui sont soit des professeurs adjoints, soit de jeunes chercheurs dans les pays bénéficiaires ; ils occupent une fonction et ont obtenu leur doctorat dans les cinq années qui précèdent la demande de bourse.

Les détenteurs d’une bourse viennent ici pour partager leurs connaissances et leur expertise dans divers centres et dans différents champs de recherche ; leur séjour peut s’étendre sur une période de 10 mois. À la suite de la décentralisation des processus amorcée lors du virage de 2009, « chaque pays choisit ses priorités de formation en fonction de ses priorités nationales », affirme le directeur.

Il fournit ces exemples : « Pour le Mali, ce sont les statistiques et l’administration publique, pour la Côte d’Ivoire, on parle du secteur minier et, dans d’autres pays, on cible la bonne gouvernance. Selon chaque endroit, il y a à la fois des secteurs très pointus et d’autres, d’intérêt plus général, qui émergent. »

Il cite le cas d’Imane Jroundi, médecin et professeure adjointe à l’Université internationale de Rabat, au Maroc, actuellement en stage à l’hôpital Sainte-Justine avec l’Université de Montréal: « Elle poursuit une recherche sur les maladies respiratoires chez les enfants, qui causent le plus haut taux de mortalité infantile dans son pays. »

Il s’agit véritablement d’un stage de valeur ajoutée et de partage, ce qui rejoint complètement la thématique du cahier de cette année : « On ne parle pas juste de transfert et de transmission du savoir, parce que le centre de recherche qui reçoit le boursier bénéficie lui aussi du séjour. » Dans 75 % des cas, les stages engendrent dans leur sillage des partenariats de recherche entre l’institution d’accueil et celle d’où émane le stagiaire : « Il y a là un effet domino très intéressant. »

Programmes sur mesure

Tony Toufic, compte tenu du mauvais sort qui est réservé à nombre d’autres programmes du même ordre, souhaite que celui des bourses de la francophonie perdure. Il en fournit la raison : « Il n’existe plus beaucoup de programmes de bourses. Le nôtre subsiste parce qu’il comporte vraiment un élément valorisant : c’est une bourse qui sert à avoir un effet de levier dans le renforcement des capacités et des compétences pour ceux qui en sont bénéficiaires. »

Il en cerne cet autre aspect positif : « On se situe dans des pays qui sont en développement, en transition ; leurs besoins évoluent et les attentes, pour la suite des choses, c’est qu’on puisse continuer à aller de l’avant avec un programme qui s’inscrit dans cette mouvance. » Des mesures ont déjà été prises pour y arriver : « Depuis deux ans, on a commencé à mettre en place des programmes sur mesure qui vont répondre à certains de ces besoins », note-t-il.

Il en va de même pour l’Afrique de l’Ouest francophone, où les jeunes chercheurs accusent un certain retard, par rapport à leurs collègues de l’Afrique anglophone, dans leur quête de ressources pour financer leurs projets : « On est en train de monter un programme qui va faire en sorte que tous nos stagiaires postdoctoraux pourront suivre des séminaires pour apprendre comment s’y prendre pour dénicher des fonds de recherche. »

De multiples initiatives du genre sont prises pour s’assurer que le programme ait toujours le vent dans les voiles.