Québec «réinvestit» 20 millions dans l’aide communautaire aux familles

Le ministre Sébastien Proulx l’a souligné : il est crucial d’aider le plus tôt possible les enfants qui peuvent avoir des difficultés d’apprentissage.

Après la « rigueur budgétaire » des dernières années, l’heure est aux « réinvestissements », y compris dans les groupes communautaires qui aident les familles : le gouvernement Couillard injecte 20 millions de dollars sur deux ans dans le but de préparer les enfants d’âge préscolaire à entrer à l’école.

Cet investissement représente une hausse considérable d’environ 50 % du financement du réseau de haltes-garderies et de 260 organismes communautaires, mais sur une période de deux ans. Par la suite, tous ces organismes devront se démener pour assurer leur financement, qui reste fragile d’une année à l’autre.

« On fait beaucoup de travail pour tenter d’annoncer de nouvelles enveloppes récurrentes à l’avenir. C’est l’effort que je pouvais faire actuellement dans le cadre de cette année budgétaire », a dit Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir, du Sport et de la Famille, au cours d’un événement dans l’est de Montréal, lundi matin.

Ces sommes s’ajoutent à d’autres qui ont été annoncées au cours de la dernière année dans le milieu communautaire en éducation, a souligné le ministre.

Ces centaines de groupes communautaires font un travail essentiel, souvent dans l’ombre et avec de maigres ressources, pour aider des enfants à partir du bon pied dans la vie. Le ministre Proulx l’a souligné : il est crucial d’aider le plus tôt possible, avant même leur entrée à l’école primaire, les jeunes qui peuvent avoir des difficultés d’apprentissage.

Sommes ponctuelles

Les représentants de groupes communautaires ont applaudi à l’injection de 20 millions annoncée lundi par le ministre, mais ils soulignent que tout sera à recommencer dans deux ans — après le scrutin de l’automne 2018.

« C’est une très bonne nouvelle qu’il y ait un réinvestissement. […] On va devoir travailler avec le ministre pour s’assurer que ces sommes-là deviennent pérennes », a réagi Louisane Côté, directrice générale de la Fédération québécoise des organismes communautaires famille.

Nicole Léger, ex-ministre péquiste de la Famille (invitée lundi à l’annonce du ministre Proulx, dans sa circonscription de Pointe-aux-Trembles), a souligné elle aussi le caractère ponctuel de l’investissement de 20 millions. « On a vécu deux ans d’austérité, il y a maintenant une panoplie d’annonces du gouvernement », dit-elle.

« Le gouvernement libéral a tendance à faire du financement par projets et par ententes spécifiques. Mais ce qui est fondamental, c’est de reconnaître la mission de ces organismes communautaires. Ces organismes sont depuis très longtemps des partenaires du ministère de la Famille. »