Évacuation en cours à l'Université Concordia

Les édifices EV et Henry F. Hall de l’Université Concordia ont été évacués à la suite de menaces, peu avant midi.

Le SPVM qualifie ces évacuations de mesures préventives. Il s'agirait d'une menace à la bombe, selon les autorités universitaires.

#Concordia has issued an evacuation order for the EV & the Hall Building, due to a bomb threat that we received. For more info, concordia.ca