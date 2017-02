L’École internationale d’été de Percé est de retour

Ce texte fait partie d’un cahier spécial.

Après deux années de suspension faute de financement, l’École internationale d’été de Percé fait son grand retour. Philosophie, illustration, calligraphie, écologie végétale, art visuel appliqué à la médecine… autant de thématiques qui seront creusées à l’ombre du rocher Percé. Et ce ne sont là que quelques-unes de la soixantaine d’écoles organisées par l’Université Laval entre les mois de mai et de septembre. Une édition 2017 résolument ancrée à l’international.

« Nous sommes vraiment très heureux de revenir à Percé, confie Marie-Andrée Doran, adjointe au vice-recteur aux études et aux activités internationales de l’Université Laval. C’était très important pour nous de la remettre en fonction. Nous avons beaucoup travaillé avec les acteurs de la région afin que ce retour se fasse en partenariat. Ça a été une grande perte pour la Gaspésie. Et puis, avec ce que le secteur a connu cette année, les tempêtes, les grandes marrées, la destruction importante du littoral… à un moment, nous nous sommes demandé si c’était la bonne année pour revenir, mais les gens sur place nous ont dit que oui. Ils ont besoin de cette présence. Ils ont besoin d’activités structurantes. »

Revenir, mais en partenariat, donc. D’où notamment cet atelier de terrain sur la découverte de la végétation des habitats de la région de Percé.

« Nous nous sommes alignés sur les enjeux régionaux, souligne Nicole Lacasse, vice-rectrice adjointe aux études et aux activités internationales. Il fallait que les intérêts convergent. La présence notamment de la SEPAQ, avec le parc de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, a mené à la mise en place de cette école très pratique en écologie végétale. Nous apportons le contenu, nous arrivons avec de grands spécialistes dans les différentes disciplines qui seront traitées. Mais nous travaillons sur des sujets en lien avec la région. »

Partenariat international

Ailleurs aussi, le partenariat semble être le maître mot des écoles cette année. Qu’elles soient organisées à Québec ou ailleurs dans le monde. Chine, Maroc, Espagne, France, Norvège, Mexique, Colombie, États-Unis… une dizaine d’écoles sortent cette année de la province pour aller s’établir ailleurs.

« C’est une tendance que nous développons que d’organiser conjointement des écoles avec des universités ailleurs dans le monde, confirme Mme Lacasse. Aujourd’hui, lorsque le recteur voyage à l’étranger, présenter le principe des écoles d’été fait partie de son mandat. Les gens en sont très friands. En France notamment, c’est quelque chose qui n’existait absolument pas il y a quelques années, mais de plus en plus d’établissements universitaires organisent ce type de formations très intensives. »

Parce que les gens apprennent aujourd’hui autrement. Tout au long de leur vie. Qu’ils ne vont pas s’arrêter tout un semestre de travailler, mais prendre une ou deux semaines pour approfondir un sujet en lien avec leur vie professionnelle ou tout simplement parce qu’ils y trouvent un intérêt, pourquoi pas ?

« En plus de répondre à ces besoins qui évoluent, les écoles d’été nous permettent de faire participer de grands chercheurs, des pontes dans leur domaine, qui ne pourraient pas se libérer pour toute une session, mais qui sont capables de venir le temps d’une école d’été,explique Marie-Andrée Doran. C’est une offre que nous faisons à nos étudiants réguliers, mais pas seulement à eux. Les écoles d’été sont fréquentées par toutes sortes de gens, notamment des professionnels et des fonctionnaires. Ça permet à nos étudiants de rencontrer un autre public. Mais aussi de s’ouvrir sur d’autres sujets, et pourquoi pas de les mener à poursuivre leurs études à la maîtrise ou au doctorat. »

Pionnière en matière d’écoles d’été, l’Université Laval en a fait sa spécialité et propose donc un panel très diversifié. Les deux femmes insistent par exemple sur la possibilité de traiter ainsi ponctuellement de sujets d’actualité qui ne pourraient pas forcément faire l’objet d’un cours régulier.

« Ça prend du temps pour développer un cours et le mettre au programme, indique Nicole Lacasse. Nos écoles d’été nous permettent de répondre à des besoins spécifiques et pressants. »

La violence faite aux femmes

Parmi ceux-là, le thème choisi cette année pour l’École féministe d’été, centrée sur les violences faites aux femmes après les événements de l’automne dernier sur le campus de l’Université Laval même, l’affaire Alice Paquet qui s’est soldée la semaine dernière sans aucune accusation portée contre le député Gerry Sklavounos, mais aussi les propos très sexistes tenus par le futur président des États-Uni, Donald Trump, lors de la campagne électorale, ou encore le très médiatique procès Ghomeshi.

Du côté des enjeux internationaux, l’Institut québécois des hautes études internationales (HEI) propose quatre écoles d’été, l’une sur les terrorismes, la deuxième sur la consolidation de la paix, la troisième sur la géopolitique des ressources naturelles et la quatrième, sur les conflits et les interventions internationales. Des programmes multidisciplinaires faits de conférences, d’ateliers et de cours magistraux donnés par des experts mondiaux. Et qui permettront de réfléchir aux grands enjeux qui traversent notre société globalisée.

« Des sujets d’une actualité brûlante, note Mme Doran. Les professeurs vont réfléchir en direct sur le contexte géopolitique tel qu’il est en train de muter aujourd’hui. »

Mais d’autres écoles seront quant à elles à la fois plus intemporelles et plus pratiques. Habiter le campus nordique, organisée par l’Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société, se donne par exemple pour mission de trouver des solutions innovantes afin de rendre le campus de l’Université Laval plus durable.

« Ce sont des initiatives vraiment intéressantes, car elles peuvent déboucher sur quelque chose de concret, conclut Marie-Andrée Doran. Soulignons par exemple le lancement le mois dernier de l’Institut femmes, sociétés, équité et égalité [IFSEE]. Celui-ci a été rendu possible grâce aux travaux de ceux qui ont mis sur pied depuis une quinzaine d’années l’Université féministe d’été. C’est bien la preuve que ces écoles d’été peuvent avoir des répercussions considérables, pas seulement pour la communauté universitaire, mais bien pour la société dans son ensemble. »