Des camps d’été pour les 5 à 15 ans

Depuis maintenant une vingtaine d’années, l’UQAM ouvre ses portes l’été aux jeunes de 5 à 15 ans. Cette invitation se déroule sous la forme de camps de jour et ces derniers sont regroupés sous deux grands thèmes, soit les camps de jour du Centre sportif et les camps de jour scientifiques.

Les camps de jour du Centre sportif, on l’aura deviné, mettent surtout l’accent sur des activités physiques et sportives. Au programme : natation, escrime, cheerleading, pratique de sports d’équipe, sports de raquette, arts martiaux, techniques de cirque, etc. S’ajoutent à cela certaines activités artistiques : photographie, dessin et art contemporain, musique. On y trouve même un camp de jour sur la faune et la flore.

Chaque camp de jour dure une semaine, du lundi au vendredi, et s’adresse à un groupe d’âge précis. Par exemple, celui de la natation se divise en deux : un pour les 5 et 6 ans, l’autre pour les 7 à 10 ans. Certains camps permettent une plus grande mixité des âges. Les camps débutent la semaine du 26 au 30 juin et se terminent la semaine du 14 au 18 août. On peut s’inscrire dès le 13 février. Le coût par camp de jour oscille autour de 200 $. On se renseigne sur le site web ou en composant le 514 987-7678.

Les scientifiques en herbe de 8 à 14 ans trouveront leur compte dans les camps de jour scientifiques de l’UQAM. On en compte cinq : Nature sur pattes, pour les apprentis biologistes ; À vos sarraus, pour les férus de chimie ; Les aventures géologiques de Montréal, pour ceux qui s’intéressent aux sciences de la terre ; Micro-génial, pour les fervents de microélectronique et les futurs programmeurs ; et finalement, Mathémartistes, pour ceux qui sont curieux de découvrir le lien entre les mathématiques et les arts. Les camps de jour scientifiques durent chacun une semaine et débutent la semaine du 3 au 7 juillet et se terminent la semaine du 7 au 11 août. Le tarif est de 220 $ par semaine. On peut s’inscrire à partir du 8 février. On se renseigne à campsciences.uqam.ca ou en composant le 514 987-3000, poste 5381.