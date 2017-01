New York ou Québec ?

Jean-Benoît Nadeau fait ressortir l’intérêt d’ouvrir un « cégep à New York ». Ce serait à terme intéressant d’assurer une présence cégépienne dans la Grosse Pomme. Je trouverais cependant, et pour l’immédiat, plus important que les étudiantes et étudiants québécois fréquentent massivement, ici au Québec, un cégep francophone.

Notre « ouverture » légendaire et notre curieux respect inconditionnel de la diversité permettent toujours à nombre de jeunes, francophones et allophones, de fréquenter un cégep anglophone. Comme si, à 17 ou 18 ans, c’était mieux d’aller se frotter aux monuments de la culture anglo-saxonne plutôt que de s’immerger dans les romans, les drames, et dans toutes les autres formes d’art, de la culture québécoise ou franco-européenne.

Je crois que M. Nadeau a déjà rappelé l’importance de la formation cégépienne en français au Québec. Son texte d’aujourd’hui pourrait lui fournir une belle occasion de revenir sur ce point. Et, s’il est vrai qu’un rayonnement international favoriserait le respect de la francophonie all over the world, il faudrait peut-être commencer par assurer la vitalité du français chez les jeunes de notre propre pays du Québec.