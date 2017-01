Le Québec attire de plus en plus

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

38 000 étudiants étrangers fréquentaient l’an dernier l’une des universités que compte le Québec. Ils n’étaient que 25 000 en 2009, soit une hausse de 50 %. Le même phénomène s’observe dans les cégeps, qui comptent aujourd’hui quant à eux environ 3500 étudiants venus d’ailleurs.

« Ce chiffre a lui aussi augmenté de 50 % depuis le début de la décennie, observe Sylvie Thériault, directrice des affaires internationales à la Fédération des cégeps. C’est une volonté des collèges et de la Fédération de voir ce nombre augmenter. Nous sommes présents dans les salons de l’éducation, principalement en Europe, mais aussi en Afrique, en Asie, au Mexique, etc. »

Et si Montréal concentre la grande majorité des étudiants internationaux, les collèges en région ne sont pas en reste. Ainsi, au cégep de Matane, 26 % de la clientèle vient de l’étranger. Et les établissements de Jonquière, Chicoutimi ou encore Rimouski présentent eux aussi des taux remarquables.

« Pour plusieurs cégeps en région, la démographie est un véritable défi, explique Mme Thériault. De sorte que pour remplir leurs cohortes et s’assurer de pouvoir maintenir une offre complète, ils doivent essayer de recruter à l’extérieur de leur bassin. Dans les grandes villes, mais aussi de plus en plus à l’international. »

Et surtout en France, d’ailleurs, pays de provenance de 63 % d’entre eux, selon une étude menée par la Fédération des cégeps. Ce qui les attire ? La beauté de nos régions, répond la directrice des affaires internationales un peu à la blague. Mais surtout la qualité des formations techniques, considérées à l’étranger comme très pratiques, le nombre important de laboratoires, etc. 86 % des étudiants étrangers sont en effet inscrits dans un programme technique.

La grande qualité de vie au Québec en général, et à Montréal en particulier, régulièrement citée dans les enquêtes internationales sur le sujet, fait partie des critères quand vient le temps pour un étudiant européen, asiatique ou africain de faire le choix d’aller faire ses études ailleurs, croit lui aussi Guy Lefebvre, vice-recteur aux affaires internationales et à la francophonie à l’Université de Montréal. La qualité des universités et autres établissements d’enseignement supérieur, qui se classent régulièrement parmi les meilleurs au monde, également.

« Mais il y a plus que ça, ajoute-t-il. Il y a une ambiance dans nos établissements. Les professeurs sont accessibles, c’est facile d’avoir un rendez-vous, de discuter avec eux. Les étudiants étrangers qui ont étudié ici et qui reviennent chez eux, dans leur pays, sont nos meilleurs représentants. Ils donnent envie aux autres de venir vivre une expérience ici… malgré l’hiver ! »



Toujours plus

En 2015, 38 000 étudiants étrangers fréquentaient un établissement universitaire au Québec. Parmi eux, 9316 à l’Université de Montréal, HEC et Polytechnique comprises. Mais M. Lefebvre ajoute à ce chiffre près de 10 000 étudiants ayant le statut de résident permanent, soit un total de plus de 19 000 têtes, 29 % de la clientèle de l’UdeM.

« Je suis persuadé que le Québec et le Canada vont attirer encore plus d’étrangers dans leurs universités dans les prochaines années, indique-t-il. Du fait du contexte économique et politique dans le monde notamment. L’élection de Donald Trump aux États-Unis refroidit les Mexicains, et ils vont être plus nombreux à se tourner vers nous. L’Europe semble également de plus en plus protectionniste, et ce sont aussi les attaques terroristes qui font peur aujourd’hui. Sans parler du chômage. Les étudiants entrevoient de l’espoir au Canada, pays considéré comme pacifique et sécuritaire. »

Le vice-recteur insiste également sur le fait français, notamment pour ce qui est de l’Université de Montréal.

« Il s’agit d’une des rares universités francophones en Amérique du Nord, souligne-t-il. Et elle fait partie des cinq meilleurs établissements d’enseignement supérieur au Canada. C’est important, car de récentes études démontrent qu’en matière d’employabilité, après l’anglais et le mandarin, le français est la troisième langue qui intéresse les recruteurs. »

Guy Lefebvre reconnaît cependant que le nombre d’étudiants français a baissé ces dernières années, à la suite de l’augmentation de leurs droits de scolarité. Une baisse dans les inscriptions au premier cycle qu’une légère augmentation dans les cycles supérieurs ne parvient pas à combler. C’est dommage confie-t-il, ajoutant que cependant, l’Université a aujourd’hui la volonté de diversifier la provenance de ses étudiants étrangers.

« Parce que c’est aussi une façon pour nos étudiants québécois qui ne vont pas vivre une expérience à l’étranger d’évoluer dans un contexte international et de côtoyer d’autres cultures, explique-t-il. À l’UdeM, 7,5 % des étudiants seulement font un séjour à l’étranger durant leurs études. C’est plus qu’à l’échelle canadienne, avec 3,1 %, mais c’est bien moins qu’en Europe, par exemple, où les taux avoisinent plutôt les 20 %. Ce multiculturalisme à l’intérieur de l’université est donc un atout pour ceux qui ne bougent pas, alors même que sur le marché de l’emploi, la société est telle qu’ils auront certainement à travailler avec des collègues étrangers. »

Même constat du côté des cégeps. Sylvie Thériault affirme que ce multiculturalisme dans les collèges est un atout pour les autres étudiants et parfois, en région, un premier contact avec des cultures étrangères.

« À Baie-Comeau ou à Matane, les jeunes n’ont pas vraiment l’occasion de côtoyer des étrangers, souligne-t-elle. Les jeunes et les moins jeunes d’ailleurs. Ces étudiants internationaux modifient le paysage de la région. Ils ne vivent pas reclus. Ils ont un appartement, ils vont faire leurs courses, vont boire un verre. C’est une expérience multiculturelle pour toute la région. »

Si Montréal International est aujourd’hui en train de se pencher sur la question, il n’y a pas d’études qui permettent de savoir exactement ce que deviennent ces étudiants internationaux après qu’ils ont reçu leur diplôme. Rentrent-ils chez eux ou s’établissent-ils au Québec ou au Canada ?

« On sait qu’en grande majorité, ils retournent dans leur pays, précise tout de même le vice-recteur aux affaires internationales de l’UdeM. Mais on ne connaît pas le taux de rétention, ni s’il augmente ou s’il décline. Cela dit, je comprends que ce soit important pour les gouvernements de garder des gens qui ont été formés ici afin qu’ils contribuent au développement économique du Québec. Mais il m’apparaît tout aussi important qu’ils retournent dans leur pays d’origine afin qu’ils participent à leur essor économique et social. »

Du côté des cégeps, des accords ont été passés avec certains territoires afin que les jeunes, désoeuvrés chez eux à cause d’un chômage important, viennent se former ici et trouvent ensuite un travail sur place. C’est le cas notamment avec l’île de la Réunion.

« Mais mis à part ces quelques programmes, beaucoup d’étudiants rentrent chez eux avec le bagage solide qu’ils ont pu acquérir ici », constate Mme Thériault.

Certains repartent pour mieux revenir, également. Ainsi, entre 2011 et 2015, près de 20 000 nouveaux résidents permanents admis au Québec avaient déjà eu un permis d’études par le passé.

Guy Lefebvre attire également l’attention sur le fait que les étudiants internationaux qui quittent ensuite le Québec ne sont pas une perte pour la province. D’abord parce que lorsqu’ils sont à Montréal, à Québec ou ailleurs, ils doivent bien se loger, se nourrir, qu’ils vont au cinéma et ailleurs, et que cela fait vivre l’économie locale. Mais aussi parce qu’une fois de retour chez eux, ils occupent des responsabilités dans les universités, en politique ou dans les grandes entreprises de leur pays.

« Ils sont les meilleurs ambassadeurs des universités québécoises et du Québec en général, estime-t-il. Ils ont des amis, des contacts professionnels ici, un réseau. Tout ça a forcément des retombées économiques à un moment ou à un autre. Vous savez, quand vous avez passé deux ans de maîtrise avec un professeur, puis trois ou quatre ans de doctorat, il y a des liens de confiance qui se créent. Il y a des effets positifs qui peuvent se faire sentir des années après seulement. »

Mais au-delà de ces considérations économiques, M. Lefebvre défend l’idée originelle de l’université, qui doit être selon lui ouverte et contribuer au développement de la société dans son ensemble, qui a une responsabilité de solidarité envers les personnes et les peuples plus démunis ou qui ne peuvent se permettre aujourd’hui de suivre des formations aussi solides que celles que les universités canadiennes sont capables d’offrir.