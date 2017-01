L’UQAM s’ouvre à ses étudiants d’ici et d’ailleurs

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Chaque année, l’Université du Québec à Montréal (UQAM) emploie toutes sortes de stratégies pour attirer de nouveaux candidats. Toujours très populaires, les événements portes ouvertes figurent au sommet des moyens privilégiés par l’établissement pour y parvenir. Le 7 février prochain, l’Université tiendra l’un de ceux-ci. Misant sur une approche largement personnalisée, elle espère rejoindre un maximum de futurs étudiants.

« Les portes ouvertes sont des événements importants chez nous », indique d’emblée Marie de Moor, conseillère en recrutement étudiant à l’UQAM.

Tenues deux fois par année, soit en novembre et en février, elles constituent l’un des principaux moyens de l’université pour rejoindre ses futurs étudiants. Très courues, elles réunissent en général plus d’un millier de candidats potentiels.

« La plupart du temps, les gens qui participent à nos portes ouvertes sont là parce qu’ils veulent préciser leurs choix. Ce sont des cégépiens, des universitaires, de nouveaux arrivants ou des adultes qui souhaitent retourner aux études », précise Mylène Archambault, chargée de gestion au registrariat de l’UQAM.

« Ce que nous cherchons à faire avec les portes ouvertes, poursuit-elle, c’est de faire vivre à ces gens-là l’expérience la plus agréable possible et leur permettre d’obtenir toutes les réponses à leurs questions au même endroit. »

Pour y parvenir, l’UQAM mise sur une approche largement personnalisée. D’ailleurs, pour ses prochaines portes ouvertes, elle a prévu une programmation à la fois très ciblée et à grand déploiement.

Un choix éclairé

C’est sur le thème Faites un choix éclairé qu’aura lieu l’événement. Tenu principalement au campus central de l’UQAM, dans le pavillon Judith-Jasmin, ce dernier se déploiera également au Complexe des sciences Pierre-Dansereau.

« Tous nos programmes seront représentés, signale Mme Archambault. Il y aura plusieurs kiosques d’information où les visiteurs pourront se renseigner. Ils pourront y rencontrer autant des professeurs que des étudiants, des diplômés et des coordonnateurs de programmes. »

« Il y aura aussi des gens qui seront là pour répondre aux questions du public sur l’aide financière et des conseillers en information scolaire pour accompagner les visiteurs qui chercheront à préciser leurs choix, ajoute Mme de Moore. Les gens de l’admission seront aussi présents pour livrer de l’information sur des questions comme les exigences particulières à certains programmes ou l’admissibilité des détenteurs de diplômes étrangers. »

Les organisateurs de l’événement ont également prévu plusieurs visites guidées de l’établissement. Celles-ci seront menées par des étudiants. Les participants pourront notamment visiter le campus central de l’université, sa bibliothèque, son centre sportif et ses résidences universitaires. Ils pourront aussi profiter de l’occasion pour interroger les guides sur leur vécu à l’UQAM.

« Certaines facultés ont aussi prévu des visites plus spécifiques de leurs locaux et installations, relève Mme Archambault. Plusieurs départs auront lieu pendant l’événement. »

Parallèlement, tout au long des portes ouvertes, près d’une trentaine de conférences gratuites portant sur une panoplie de sujets seront offertes par des professeurs et des responsables de programmes de l’UQAM.

« Il y aura aussi quelques activités où des diplômés viendront parler de leur parcours, note Mme Archambault. Pour les gens qui s’intéressent à notre offre, c’est sûr que ça leur permettra de mieux saisir ce qui les attend s’ils choisissent d’étudier chez nous. »

Vaste présence sur les médias sociaux

Afin de joindre les aspirants universitaires qui ne pourront se déplacer pour prendre part aux portes ouvertes du 7 février, l’UQAM a prévu être très active sur les réseaux sociaux pendant l’événement.

« Des conseillers seront derrière leur clavier pour répondre aux questions des futurs étudiants, précise Mme de Moore. Notre page Facebook [Futurs étudiants de l’UQAM]

sera aussi très animée. Certains de nos étudiants vont se promener dans l’Université et prendre le pouls de l’événement pour permettre aux gens de vivre les portes ouvertes en direct, même s’ils sont à la maison. »

L’Université véhiculera aussi des informations ainsi que des images de l’événement sur ses comptes Instagram, Twitter et Snapchat.

« C’est la première année que les portes ouvertes sont couvertes de manière aussi dynamique sur les réseaux sociaux, spécifie Mme de Moore. Cette présence accrue fait partie de notre stratégie pour mieux rejoindre les futurs étudiants. Comme la plupart d’entre eux sont connectés en permanence, on estime qu’un des meilleurs moyens pour les rejoindre directement et leur transmettre de l’information, c’est d’utiliser de façon optimale les réseaux sociaux. »

Cette couverture en direct permettra également aux futurs étudiants étrangers de découvrir l’UQAM de manière plus dynamique que par les voies traditionnelles.

« On constate que les futurs étudiants étrangers utilisent beaucoup les médias sociaux pour se renseigner, alors on s’efforce d’aller au-devant de leurs questionnements et de leur transmettre le plus d’informations pertinentes possible par ces canaux », confie Mme Archambault.

En prévision de l’événement, consultez la page Web concoctée par l’UQAM contenant une foule d’indications sur celui-ci.