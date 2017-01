Se méfier des dérapages

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

L’enseignement supérieur au Québec est-il en train de se marchandiser ? Selon Sylvain Marois, vice-président, regroupement université à la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), la réponse à cette question est oui.

Mais il admet d’emblée que cette marchandisation ne se fait pas de la même manière au Québec que dans d’autres contrées. « Le financement de l’enseignement supérieur au Québec est essentiellement public et outre les compressions des dernières années, il est demeuré relativement stable au fil des ans. Nous n’avons donc pas à craindre l’intrusion du secteur privé dans le financement de l’enseignement supérieur. »

La menace, selon lui, vient d’ailleurs et la marchandisation prend ici une forme plus pernicieuse. « Le glissement se fait plutôt du côté de la gouvernance des établissements d’enseignement supérieur qui, elle, se privatise en douce. On note maintenant un nombre grandissant de dirigeants universitaires qui n’ont pas suivi le parcours régulier, soit celui d’être d’abord professeur, et ensuite chef de département puis doyen de faculté avant d’être nommé recteur. De plus, les universités ont embauché depuis une quinzaine d’années une armada de cadres et de gestionnaires. » Cet état de fait, à son avis, nuit à la collégialité. « Quel est alors le rôle du corps professoral dans la gouvernance de l’établissement si les postes de dirigeants sont octroyés à des personnes qui proviennent hors de celui-ci ? »

Conséquences

En plus de nuire à la collégialité, cette privatisation de la gouvernance par la bande peut entraîner plusieurs changements dans le fonctionnement des universités. Sylvain Marois croit que ces changements peuvent même affecter la mission première des maisons d’enseignement supérieur. « L’enseignement supérieur, et de façon plus large l’ensemble du système d’éducation, est un service public. Il ne faudrait pas que ce service public, sous l’effet de cette privatisation de la gouvernance, se transforme en une offre de services. »

Il craint aussi que cette privatisation de la gouvernance pousse les établissements d’enseignement supérieur à s’engager davantage dans une démarche de marchandisation de l’éducation. « Si les dirigeants et les gestionnaires se mettent à évaluer la pertinence des cours à la seule aune de la rentabilité, on peut aisément deviner où cela peut mener. Les cours jugés non rentables seront appelés à disparaître. On peut craindre que certains secteurs de l’enseignement, je pense notamment aux sciences humaines, soient alors grandement affectés. »

Cette crainte est d’autant plus justifiée, croit-il, qu’une certaine marchandisation de l’enseignement supérieur au Québec est déjà en cours. Il donne en exemple la concurrence que se livrent entre eux les établissements d’enseignement supérieur au Québec. « Depuis quelques années, les établissements d’enseignement supérieur ont développé plusieurs campus satellites, souvent situés à proximité d’un autre établissement. Le dernier en liste est le campus satellite de HEC, situé au centre-ville de Montréal, là où il y a déjà une offre abondante avec les écoles de gestion de l’UQAM, McGill et Concordia. Est-ce vraiment nécessaire ? Je ne le crois pas. D’autant plus que c’est de l’argent public qui va financer la construction. Je suis toujours consterné de voir dans le métro autant de publicités vantant les mérites de telle ou telle université. Bien sûr, les établissements d’enseignement supérieur doivent se faire connaître, mais à ce point ? Je vois là la preuve que les établissements sont plus enclins à se concurrencer qu’à collaborer entre eux. »

L’attrait de l’étranger

Depuis un certain temps, les universités québécoises ont tissé de nombreux liens avec des consoeurs étrangères. Le monde universitaire s’internationalise, ce qui permet des collaborations entre professeurs et chercheurs de divers établissements et facilite les échanges étudiants. Si cette internationalisation a du bon à ses yeux, Sylvain Marois tient toutefois à faire une mise en garde. « L’internationalisation de nos universités, si poussée à outrance, peut mener à un dérapage. Déjà, on constate que nos établissements d’enseignement supérieur ont un appétit toujours grandissant pour les étudiants étrangers. Aujourd’hui, au Québec, un nouvel étudiant universitaire sur quatre provient de l’étranger. La crainte que j’ai, c’est que ce désir d’attirer à tout prix des étudiants étrangers fera en sorte que nos établissements seront tentés de développer davantage de programmes en fonction des besoins de ces étudiants étrangers, et même à offrir de plus en plus de programmes en anglais. Le rôle de l’université québécoise n’est pas de former des étudiants étrangers, mais plutôt de répondre en premier aux besoins des étudiants québécois. »

Autre preuve, selon lui, des dangers de l’internationalisation à outrance sont les palmarès universitaires internationaux. « Peu importe le palmarès, et les règles qui permettent de l’établir, l’intérêt est d’y faire bonne figure. On dit de ces palmarès qu’ils permettent l’émulation, mais au fond, ils servent surtout d’outil de vente. Plus une université obtient une cote élevée, plus elle peut clamer que ses diplômes sont meilleurs et valent plus cher. C’est un argument pour attirer l’étudiant. Et cela peut même entraîner une université à adapter son fonctionnement uniquement dans le but de bien figurer dans un palmarès. »

Davantage de collégialité

Pour contrer cette marchandisation de l’enseignement supérieur, Sylvain Marois croit qu’il faut miser plutôt sur la collaboration entre les établissements que sur la concurrence. Et pour y arriver, il suggère d’ouvrir la gouvernance universitaire à plus de collégialité. « À cet égard, la FNEEQ a fait une proposition quant à la composition du Conseil des universités. Nous voulons que ce Conseil des universités ne soit plus que la seule affaire des recteurs et des rectrices. Ce Conseil doit être plus collaboratif, il doit s’ouvrir à l’ensemble de la communauté universitaire et privilégier une gouvernance plus collégiale. »