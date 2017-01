Concordia se donne les allures d’une université West Coast

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

L’Université Concordia mise sur l’innovation. Encore toute jeune, elle élabore de nouveaux programmes à l’avant-garde du savoir contemporain dans des domaines comme l’écologie, le design et la conception de jeux ; et elle se tourne vers une recherche inventive notamment en aérospatiale, en génomique et en cybersécurité. Son « provost », Graham Carr, en dégage les lignes de force.

Après avoir occupé ce poste par intérim durant plusieurs mois, il est entré officiellement en fonction en septembre 2016. Il était auparavant vice-recteur à la recherche et aux études supérieures. Le « provost » de Concordia est en fait le vice-recteur exécutif aux affaires universitaires et, à ce titre, il figure en quelque sorte comme le bras droit du recteur, qui couvre le long et le large des activités universitaires dans ce secteur : « Je m’occupe aussi beaucoup des questions opérationnelles au sein de l’université », signale M. Carr.

Il considère que le moment était fort approprié au moment où la direction lui a confié ce poste parce que sa nomination coïncidait avec le lancement d’un nouveau positionnement stratégique échelonné sur deux ans : « Le défi consiste maintenant à travailler avec mes collègues pour offrir les résultats escomptés concernant cette planification qui est axée sur nos enjeux pédagogiques, sur la définition d’une nouvelle programmation offrant davantage d’opportunités à nos étudiants, et sur le développement d’une recherche créative et de ses impacts. »

Jeune, fière de l’être et en mouvement

Concordia compte peu d’années d’existence pour un établissement universitaire, ce dont Graham Carr se félicite : « Nous sommes un établissement jeune et il existe des classements mondiaux qui indiquent que nous sommes la seule université canadienne qui a moins de 50 ans d’histoire. » Cela se reflète dans le « type de programmation que nous offrons et qui nous distingue »,renchérit-il.

L’université est reconnue pour la richesse de son curriculum dans le domaine des beaux-arts, mais elle se démarque particulièrement à ce chapitre du point de vue des arts médiatique et numérique : « Il en va de même dans le milieu de la recherche, avec le Centre Hexagram qui est très connu dans l’univers des arts médiatiques, à Montréal et à travers le monde. »

Des programmes novateurs font leur apparition sur ce plan, et il en fournit quelques exemples : « On a lancé cette année un programme interdisciplinaire en design qui consolide notre position de force à ce chapitre au Québec. En même temps, on propose une mineure en dessin de jeux numériques, qui s’articule autour de notre très grand centre dans cette discipline ; il regroupe des chercheurs en provenance de nos Facultés des beaux-arts, de génie et des sciences sociales. » Le centre participe de plus à l’essor économique de Montréal, ville par excellence de l’univers du jeu vidéo.

De plus, la Faculté de génie et d’informatique offre un certificat en innovation, technologie et société ; dans le cadre de celui-ci, des cours pratiques sont présentés au District 3, l’incubateur d’entreprises de l’Université qui était lauréate en 2016 du prix Start Up Canada « Entrepreneur Support Award ».

Au-delà des arts…

Il y a les beaux-arts qui façonnent en grande partie la personnalité de l’établissement, mais il y a aussi des champs de recherche qui forgent son identité, comme le rapporte le vice-recteur : « On fait beaucoup de recherche dans le secteur de l’aérospatiale et nous sommes un des chefs de file au Canada dans les travaux sur la génomique structurale et fonctionnelle [non humaine] ; couplée avec la biologie de synthèse, celle-ci constitue vraiment un des éléments de la quatrième révolution industrielle. »

Et il y a toute la question de la cybersécurité qui retient l’attention des chercheurs dans un environnement technologique dont l’être humain ne saurait plus se passer : « Depuis une dizaine d’années, on possède probablement, dans notre Faculté de génie, le plus grand centre de recherche en sciences de l’information et en cybersécurité. » En collaboration avec Hydro-Québec et Thales (systèmes électroniques), une nouvelle chaire de recherche s’attaque au piratage informatique et poursuit présentement, à cet endroit, l’objectif d’obtenir des avancées dans la protection des systèmes informatisés découlant des services publics essentiels.

Un profil plutôt diversifié

Environ 75 % des étudiants de Concordia viennent du Québec, « ce qui est très important pour nous parce que nous sommes très liés à la communauté montréalaise, mais aussi à la communauté québécoise », assure Graham Carr. Il y a une présence du français dans cette université anglophone : quelque 9500 des étudiants inscrits cette année (46 000 au total) sont des francophones qui viennent du Québec et de la Francophonie.

À l’intérieur de l’établissement, la langue d’usage est l’anglais et il en va de même en général pour l’enseignement dispensé. Mais l’université collabore étroitement avec le gouvernement du Québec et avec le milieu industriel pour fournir du soutien en français aux étudiants, particulièrement ceux des 2e et 3e cycles : « On veut de la sorte les appuyer afin qu’ils décident de rester ici à la fin de leurs études. »

Les étudiants étrangers forment à peu près 17 % de la clientèle. Les pays qui sont le plus représentés au baccalauréat sont la Chine et la France ; ce sont ceux de la Chine, de l’Inde, de l’Iran, des États-Unis et de l’Arabie saoudite qui sont en plus grand nombre aux 2e et 3e cycles. Il considère que l’accueil de ces gens revêt une importance majeure, « car pour nous, la diversité, en tant qu’université novatrice, est un facteur clé. C’est une richesse non seulement du point de vue social et culturel, mais c’est un enrichissement sur le plan de la recherche, car on a quelque 17 000 étudiants en maîtrise et doctorat ; 45 % d’entre eux viennent de l’étranger ».

Ces données illustrent que Concordia fait partie intégrante de la vie universitaire montréalaise : « On est très chanceux d’être une université présente à Montréal, qui figure parmi les dix premières villes universitaires à travers le monde. »

