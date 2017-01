Trois campus, un esprit de famille

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Un milieu de vie tissé serré, près de 400 programmes, trois campus, quelques nouveautés : c’est ce que l’Université de Sherbrooke présentera le 11 février aux 2000 à 3000 visiteurs attendus, pour sa journée portes ouvertes.

« Avant de venir nous voir, il faut absolument prendre connaissance de la programmation de nos trois différents campus, souligne de prime abord Nicolas Grandmangin, directeur du recrutement et de l’appui à la réussite étudiante, section information, à l’Université de Sherbrooke. La programmation varie d’un campus à l’autre. On ne peut pas aller à Longueuil pour se faire présenter le programme de génie, ça n’arrivera pas. »

Le campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke offre en effet seulement trois programmes : le bac et la maîtrise en sciences infirmières, ainsi qu’un bac en administration des affaires (BAA). Ce dernier sera offert pour la première fois à l’automne 2017 sur la Rive-Sud de Montréal. Tant à Longueuil qu’à Sherbrooke, ce BAA offre maintenant huit spécialités, la fiscalité venant de s’ajouter au programme.

« À partir de maintenant, on peut aussi bâtir son BAA sur mesure en réunissant deux spécialités, sous la forme de concentrations, pour répondre aux besoins et intérêts de chacun », explique M. Grandmangin. Les étudiants du campus de Longueuil qui souhaiteraient s’inscrire à une double concentration doivent par contre choisir « Entrepreneuriat » dans leur combo, « cet aspect du programme étant offert en collaboration avec nos partenaires régionaux », spécifie le directeur du recrutement étudiant.

« Le coeur de la journée portes ouvertes se passe par ailleurs à Sherbrooke », continue M. Grandmangin, où près de 400 programmes sont proposés dans le campus principal et le campus de la Santé. Pour faciliter les déplacements, un système de transport par autobus est offert gratuitement le 11 février à partir de Montréal, Longueuil, Granby, Québec et Drummondville. Il suffit de s’inscrire sur le Web.

De 9 h 30 à 15 h, des visites guidées des campus et de la ville de Sherbrooke seront offertes régulièrement. Les lieux clés des campus, comme le centre culturel, le centre sportif et les résidences, ouvriront bien entendu leurs portes aux curieux toute la journée. Les intéressés pourront aussi assister aux conférences abordant trois différents sujets : les maîtrises, les bourses de recherche et la reconnaissance des acquis. « Des activités sont bien entendu organisées dans toutes les facultés pour présenter les programmes », ajoute Nicolas Grandmangin.

Deux nouveaux programmes en génie

L’Université de Sherbrooke ajoute aussi dès l’automne deux nouveaux programmes de génie à l’offre de son campus principal : génie robotique et génie du bâtiment.

« On parle de plus en plus du rôle des robots dans la société ; c’était important pour nous de nous positionner avec un bac sur la robotique, fait valoir M. Grandmangin. Et avec notre bac en génie du bâtiment, nous devenons la seule université du pays à offrir cette formation en français. Des notions de génie du bâtiment sont déjà enseignées en génie civil, mais nous avons bâti un programme à part pour se concentrer exclusivement sur les notions de génie du bâtiment qui formera des ingénieurs à la conception intégrée de bâtiments durables. » L’Université de Sherbrooke se classe d’ailleurs au 18e rang mondial du classement international en développement durable GreenMetric World University Ranking sur 516 universités participantes.

Autre nouveauté : le doctorat en médecine a quant à lui connu une importante actualisation. « Le programme avait déjà été amélioré et adapté, mais c’est la première fois depuis 1987 qu’on en fait une révision entière et complète », fait valoir le directeur du recrutement. Dorénavant, les apprentissages seront centrés sur des situations cliniques réelles. L’enseignement représentera davantage la réalité du médecin et donnera une vision globale de la santé et du corps humain. Le matériel pédagogique sera aussi entièrement numérique.

Une grande famille

« La vie étudiante est très active et vivante à l’Université de Sherbrooke, c’est un de nos éléments distinctifs reconnus », souligne aussi Nicolas Grandmangin. Plus de 82 % des étudiants de l’Université de Sherbrooke proviennent de l’extérieur de l’Estrie. « Ils veulent donc se recréer une communauté en arrivant ici, fait-il valoir. La vie étudiante prend forme naturellement et est très dynamique. »

Et parmi les quelque 40 000 étudiants, près de 2300 provenaient de l’international l’an dernier, ainsi que de 88 pays et territoires. « L’internationalisation, à l’Université de Sherbrooke, on ne la voit pas comme une fin mais comme un moyen, explique Pascale Lafrance, directrice générale de l’agence des relations internationales de l’établissement. Ce n’est pas tout le monde qui a l’esprit voyageur. En accueillant des étudiants internationaux, on fait bénéficier à tous d’un milieu d’études culturellement diversifié, ce qui contribue à faire de nos étudiants des citoyens du monde. Ça fait partie de notre mission d’enseignement. »

« Le recrutement à l’étranger s’inscrit toujours de manière cohérente avec la stratégie de l’Université qui priorise l’innovation, l’entrepreneuriat et les partenariats », continue Mme Lafrance. Plusieurs partenariats et projets ont ainsi été créés avec des universités à travers le monde, comme la mise en commun avec l’Université de Lyon des écosystèmes de soutien au lancement d’entreprise afin d’offrir un réseau élargi aux étudiants.

Est-ce plus difficile d’attirer des étudiants étrangers à Sherbrooke qu’à Montréal ou Québec ? « Durant une mission de recrutement, c’est certain que Montréal n’a pas besoin de dire où elle est sur une carte ! compare Mme Lafrance en riant. Mais on remarque qu’il y a un bon nombre d’étudiants qui ne cherchent pas à aller dans la métropole. Ils se tournent alors naturellement vers Sherbrooke. Ils savent qu’ils y trouveront une communauté à taille humaine où ils auront du soutien. »

« Quand on donne un micro aux étudiants, le mot “ famille ” sort très souvent de leur bouche pour parler de leur université, renchérit fièrement Nicolas Grandmangin. Le campus est une ville dans la ville qui offre plusieurs services aux étudiants, mais surtout un nouveau lieu de vie. »